"อู๋ซี แอปเทค" สู้เพนตากอนในศาล ! ขึ้นบัญชีดำตามอำเภอใจ ไร้ข้อเท็จจริง

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ อู๋ซี แอปเทค ( WuXi AppTec) ได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา หรือเพนตากอน ต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดี ( 11 มิ.ย.) เพื่อขอให้เพิกถอนการขึ้นบัญชีอู๋ซี แอปเทค อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (Section 1260H List)
ในคำแถลงที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยความสมัครใจ บริษัทระบุว่ากำลังขอให้ศาลประกาศว่า การกระทำดังกล่าวของเพนตากอนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ และไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากเพนตากอนกระทำตามอำเภอใจ ขาดหลักฐานข้อเท็จจริงและเป็น "ผลจากแรงกดดันทางการเมือง" การดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท
ด้านโฆษกเพนตากอนกล่าวว่า ทางหน่วยงานจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อู๋ซี แอปเทคยื่นฟ้อง หลังจากการขึ้นบัญชีดำผ่านมา 3 วัน โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เผยแพร่บัญชีรายชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงเมื่อวันจันทร์ ( 8 มิ.ย. ) มีบริษัททั้งหมด 188 แห่ง" รวมถึง อาลีบาบา เทนเซ็นต์ บีวายดี โรโบเซนส์ ซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และยูนิทรี ผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์และหุ่นยนต์สี่ขา ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำ CXMT และ YMTC สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลสหรัฐฯว่ากองทัพจีนอาจดึงเอาทรัพยากรจากภาคเอกชนของสหรัฐฯ มาพัฒนาเทคโนโลยี ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างชาติทั้งสอง
ตามข้อมูลของเพนตากอนนั้น อู๋ซีแอปเทคมีคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีน หรือ SASAC เป็นเจ้าของทางอ้อม และมีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับสำนักงานบริหารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ หรือ SASTIND
การเผยแพร่บัญชีรายชื่อนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงที่กรุงปักกิ่ง ผ่านมาได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยที่ผู้นำทั้งสองตกลงรักษาการสงบศึกด้านการค้าที่เปราะบางระหว่างกันต่อไป
ภายใต้กฎหมายล่าสุดของสหรัฐฯ เพนตากอนไม่สามารถทำสัญญากับบริษัทในรายชื่อดังกล่าวได้ตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป และไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเหล่านั้นผ่านบุคคลที่สามได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป
บริษัทจีนหลายแห่งที่อยู่ในรายชื่อต่างออกแถลงการณ์ ปฏิเสธการขึ้นบัญชีของสหรัฐฯ ในทันที ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ แก้ไขการกระทำที่ผิดพลาดนี้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นการจัดทำบัญชีรายชื่อแบบเลือกปฏิบัติ เพื่อเล่นงานธุรกิจของจีนภายใต้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติที่สหรัฐฯ นำมาใช้จนเกินขอบเขต
WuXi AppTec ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นบริษัทรับจ้างวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรม (CRDMO) ระดับโลกที่ให้บริการด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตยาแบบครบวงจรแก่บริษัทเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพกว่า 4,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป รวมถึงลูกค้ากว่า 1,200 รายในสหรัฐฯ โดยมูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 43,000 ล้านดอลลาร์
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / รอยเตอร์