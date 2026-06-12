"ธนาคารโลก" ยกท่าเรือจีนครองแชมป์ประสิทธิภาพสูงสุดในโลก

ท่าเรือขนส่งสินค้าจีนคว้าตำแหน่งท็อป 10 ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ถึง 7 แห่ง จากรายงานดัชนีประสิทธิภาพท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ (CPPI) ประจำปี 2025 ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) ร่วมกับ เอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global)
รายงานฉบับนี้ระบุว่า ท่าเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ยังคงเป็นผู้นำระดับโลก เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งการมุ่งเน้นการส่งออก การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างท่าเรือ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ท่าเรือฝูโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน คว้าอันดับ 1 ของโลก ตามมาด้วยท่าเรือต้าเหลียน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของท่าเรือซาลาลาห์ ประเทศโอมาน ขณะที่ฮ่องกงติดอยู่ในอันดับที่ 9
รายงานได้ยกตัวอย่างท่าเรือหนิงโป ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับมือกับความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยสามารถรักษาเวลาในการหมุนเวียนเรือได้อย่างมั่นคง ผ่านการจัดการขีดความสามารถที่แข็งแกร่ง ระบบอัตโนมัติ และระเบียบปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม
ในทางกลับกัน ท่าเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางมีประสิทธิภาพที่ลดลงจากการหยุดชะงักของตารางเดินเรืออันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในทะเลแดง สะท้อนให้เห็นว่าท่าเรือที่มีอุปกรณ์ครบครันก็ยังคงเปราะบางต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ท่าเรือในฝั่งอเมริกาเหนือและยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบยุคโรคระบาด แต่ก็ยังเผชิญความเปราะบางเชิงโครงสร้าง ทั้งปัญหาความแออัดฉับพลัน ข้อจำกัดด้านแรงงาน และคอขวดในการขนส่งต่อเนื่องสู่แผ่นดินใหญ่
แบร์ทรานด์ เดอ ลา บอร์ด ผู้อำนวยการระดับโลกฝ่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของธนาคารโลก เน้นย้ำว่า ท่าเรือไม่ได้เป็นเพียงผู้รับผลกระทบจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมหรือขยายวงความรุนแรงของการหยุดชะงักในเครือข่ายการค้าโลก การทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเสถียรภาพการค้าระหว่างประเทศ ท่ามกลางภาวะสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านในปัจจุบัน
ที่มา: South China Morning Post