จะมาตายแบบนี้ไม่ได้! ชายจีนรอดตายปาฏิหาริย์ หลังลอยคออยู่กลางทะเลนาน 7 วัน เผยกินปูดิบ 80 ตัวประทังชีวิต

ชายแซ่ฉิน วัย 39 ปี จากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประสบอุบัติเหตุพลัดตกทะเล ขณะเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดในเมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ส่งผลให้เขาต้องลอยเคว้งอยู่กลางทะเลนานถึง 7 วัน 6 คืน โดยไร้อุปกรณ์ชูชีพ อาหาร น้ำดื่ม และโทรศัพท์มือถือ
ตามรายงาน เหตุการณ์สุดระทึกเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อนายฉินพลัดตกทะเลและถูกคลื่นยักษ์ซัดหายไป
เขาเล่าว่าคืนนั้นลมและคลื่นแรงมาก เขาไม่เคยว่ายน้ำในทะเลมากก่อน ยิ่งดิ้นรนว่ายกลับเขาฝั่งมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งถูกคลื่นซัดออกไปไกลมากเท่านั้น ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขา จะโทร.ขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ เพราะโทรศัพท์มือถือหายไปแล้ว
สุดท้ายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด ฉินจึงยอมถอดกางเกง รองเท้า นาฬิกา และแหวนออก จากนั้นก็พยายามประคองตัวให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ
เขาพบทุ่นลอยน้ำในวันรุ่งขึ้น และปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนนั้น ในวันที่ 3 ฉินก็ตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่ที่ช่องแคบฉงโจว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างมณฑลไห่หนานกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และถึงแม้จะมีเรือข้ามฟากผ่านไปมา แต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเขา ความจริงแล้วเขาตั้งใจที่จะว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งในวันนี้ แต่ก็ถูกคลื่นซัดออกไปอีก
ในวันที่ 4 และ 5 เป็นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับฉิน เขาต้องทรมานจากภาวะขาดน้ำ การถูกแดดเผา และความหิวโหยจากการที่ไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลานาน ฉินรอดมาได้ด้วยการจับปูตัวเล็กๆ กินสดๆ ไปประมาณ 70-80 ตัว รวมทั้งดื่มน้ำทะเลและปัสสาวะของตัวเอง
การลอยเคว้งกลางทะเลนานๆ ทำให้ฉินอ่อนล้าอย่างหนัก รวมทั้งมีอาการประสาทหลอน แต่เขาก็ยังคงอดทนฮึดสู้ กระทั่งในช่วงเช้าของวันที่ 2 มิ.ย. ชาวประมง 2 คน ที่ออกเรืออยู่ไกลจากชายฝั่งกว่า 10 กิโลเมตร ก็ได้สังเกตเห็นเขาและให้การช่วยเหลือ
ตอนได้รับการช่วยเหลือ ฉินอยู่ในสภาพมึนงง เขาคิดว่ามีเพื่อนพาไปกินข้าว กว่าจะได้สติก็เป็นตอนที่ขึ้นเรือมาแล้ว โดยชาวประมงทั้ง 2 ได้ช่วยทำความสะอาดร่างกายของฉินและนำเสื้อผ้ามาให้ใส่ พวกเขาพบว่าร่างกายของฉินเต็มไปด้วยบาดแผล และมีหนองไหลออกมาแล้ว พวกเขาให้ฉินดื่มน้ำและชวนคุยตลอดทาง เพื่อให้แน่ใจว่าฉินจะไม่หมดสติระหว่างทาง
พอกลับมาถึงฝั่ง ฉินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งหลังจากพักรักษาตัวในห้อง ICU อยู่ระยะหนึ่ง เขาก็ถูกย้ายไปอยู่ห้องผู้ป่วยทั่วไป
“จากการตรวจพบว่า ระบบย่อยอาหารมีการอักเสบ น่าจะเกิดจากการกินปูดิบ” “แต่ถ้าไม่กินปู เขาก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว” แพทย์แซ่เฉินกล่าว พร้อมเสริมว่า ตอนที่มาถึงโรงพยาบาล ฉินมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและบาดแผลก็ติดเชื้อ
ภายหลังฉินบอกว่า "ตอนอยู่กลางทะเล ผมบอกตัวเองว่าจะต้องไม่มาตายแบบนี้” และพอหายดีเมื่อไหร่ก็จะรีบไปหาชาวประมงทั้งสอง เพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้
ทั้งนี้ เรื่องราวของฉินได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อะไรแบบนี้ ย่อมพบเจอสิ่งดีๆ ในอนาคต” และ “พลังใจอะไรกันนี่”
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游客散步时不慎落水，在海上漂流七天六夜被救起！
ที่มา : Chinese man rescued after 7-day sea ordeal; endures hallucinations, eats raw crabs to survive (SCMP)
陸遊客落海漂流7天6夜 「生吞80隻小螃蟹」撐到獲救 (ETtoday)