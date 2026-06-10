สีจิ้นผิง-คิมจองอึนบรรลุฉันทามติสำคัญ พัฒนาสายสัมพันธ์ &'จีน-DPRK&' ในยุคใหม่

วันอังคาร (9 มิ.ย.) สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานาธิบดีจีน ซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่จัดโดยคิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีและประธานกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และรีซอลจู ผู้เป็นภริยา ได้เปิดเผยการบรรลุฉันทามติสำคัญกับคิมจองอึนเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในยุคใหม่
สีจิ้นผิง ซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวพร้อมกับเผิงลี่หยวน ผู้เป็นภริยา กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก พร้อมขอบคุณคิมจองอึนสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับการเยือนครั้งนี้ ซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและมิตรภาพที่พรรคแรงงานเกาหลี รัฐบาล และประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมอบให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลจีน และประชาชนชาวจีน
สีจิ้นผิงกล่าวว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนั้นลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันทิศทางการพัฒนาในอนาคตนั้นชัดเจนและแน่นอนยิ่งขึ้น โดยสีจิ้นผิงพร้อมทำงานร่วมกับคิมจองอึนเพื่อนำพาความสัมพันธ์จีน-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น และเสริมสร้างแรงผลักดันใหม่ที่แข็งแกร่งสู่กิจการสังคมนิยมของทั้งสองประเทศ
ด้านคิมจองอึนกล่าวว่าการมาเยือนของสีจิ้นผิงประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์และส่งสารเชิงบวกสู่ทั่วโลกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและจีนกำลังเสริมสร้างความร่วมมือฉันมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งยังมีนัยสำคัญยิ่งยวดต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีและการพัฒนาในอนาคตของภูมิภาค โดยฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพร้อมดำเนินการตามฉันทามติสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงส่งเสริมผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใหม่ๆ ในความร่วมมือทวิภาคี และเดินหน้าความสัมพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี-จีนสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น
อนึ่ง สีจิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอย่างเป็นทางการและเดินทางออกจากกรุงเปียงยางเมื่อช่วงบ่ายวันอังคาร (9 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยคิมจองอึนและภริยาได้ส่งสีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวน ผู้เป็นภริยา ที่ท่าอากาศยาน พร้อมจัดพิธีอำลาอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว