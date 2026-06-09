เกือบขิตเพราะกินกล้วย! ชายจีนอัดกล้วยวันละ 4 ลูก หวังบำรุงร่างกาย สุดท้ายถูกหามส่ง ICU

อุทาหรณ์! ชายแซ่จาง วัย 70 ปี จากเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง คิดว่าตัวเองขาดโพแทสเซียม จึงเลือกที่จะเสริมโพแทสเซียมด้วยการกินกล้วยวันละ 3-4 ลูก อย่างไรก็ตาม สุขภาพของเขากลับแย่ลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU
ตามรายงาน นายจางป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาหลายปี ก่อนเกิดเหตุเขารู้สึกไม่สดชื่น มีอาการอ่อนเพลียและแขนขาอ่อนแรง จึงคิดว่าตัวเองขาดโพแทสเซียม เลยกินกล้วยนับแต่นั้นมา
ครึ่งเดือนผ่านไป แทนที่จะดีขึ้นอาการของนายจางกลับแย่ลง ครอบครัวเลยตัดสินใจพาเขาไปโรงพยาบาล
ผลการตรวจเลือดพบว่า นายจางมีภาวะโพแทสเซียมสูง (Hyperkalemia) โดยระดับโพแทสเซียมปกติทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3.5-5.5 mEq/L แต่ของนายจางกลับสูงไปถึง 7.94 mEq/L นอกจากนี้ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ของเขาก็พบความผิดปกติเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเขามีภาวะโพแทสเซียมสูงอย่างรุนแรง และอาการค่อนข้างวิกฤต
แพทย์ได้ย้ายนายจางไปห้อง ICU ทันที โดยมีการใช้ยาเพื่อควบคุมและปรับจังหวะการเต้นของหัวใจให้คงที่ รวมทั้งทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ภายหลังระดับโพแทสเซียมในเลือดของนายจางก็กลับสู่ระดับปกติ และมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
ด้านแพทย์เผยว่า การกินกล้วยในปริมาณที่เหมาะสมนั้นไม่เป็นอันตราย แต่สำหรับผู้ที่รับประทานยาลดความดันโลหิตมาเป็นเวลานาน รวมถึงผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม ทุเรียน และผักโขม เพราะไตที่ทำงานบกพร่องจะไม่สามารถกรองโพแทสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ทำให้เกิดการสะสมในเลือด จนเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง และนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจหยุดเต้น
ทั้งนี้ แพทย์เน้นย้ำว่า หากมีอาการผิดปกติไม่ควรวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง หรือซื้ออาหารเสริมมากินเอง ควรรีบมาพบแพทย์จะปลอดภัยที่สุด มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ที่มา : 浙江翁日吃4香蕉圖補鉀-半個月高血鉀危殆入ICU