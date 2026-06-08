สีจิ้นผิงเยือนเกาหลีเหนือ จับมือคิมจองอึนยกระดับความร่วมมือทุกมิติ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของปีนี้ และเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 โดยผู้นำจีนและเผิงลี่หยวน ภริยาได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากคิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีและประธานกิจการแห่งรัฐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยาง ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังจัตุรัสคิมอิลซุงเพื่อร่วมพิธีต้อนรับ
ในระหว่างการพบปะหารือ ณ กรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน สีจิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงจุดยืนอันแน่วแน่ของพรรคและรัฐบาลจีนในการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างจีนและเกาหลีเหนือ โดยระบุว่าไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจสังคมนิยมของเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมจองอึน และการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่เอื้ออำนวยของทั้งสองประเทศจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนพร้อมจะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา และขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจและการค้า การเกษตร การก่อสร้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการดูแลสุขภาพ
สีจิ้นผิงกล่าวว่าตัวเขาพร้อมใช้โอกาสจากการเยือนครั้งนี้เสริมสร้างการวางแผนระดับสูงและการชี้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์จีน-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในยุคใหม่ พร้อมสำทับว่าทั้งสองฝ่ายควรรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงเพื่อเป็นแนวทางและเสริมแกร่งรากฐานความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกัน
สีจิ้นผิงระบุว่าจุดยืนอันแน่วแน่ของพรรคและรัฐบาลจีนในการให้ความสำคัญกับมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งพรรคและรัฐบาลจีนจะยังคงมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อไป
นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังได้เรียกร้องให้มีการยกระดับการแลกเปลี่ยนและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งในด้านนโยบายต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย และทางการทหาร เพื่อร่วมกันปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์จากการพัฒนาของตนเองอย่างแน่วแน่ โดยมองว่าภูมิภาคเอเชียคือรากฐานสำคัญสำหรับการอยู่รอดและการพัฒนาของทั้งสองประเทศ
ทางด้านคิมจองอึนได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องสีจิ้นผิงว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติสูงสุด การตัดสินใจเลือกเยือนเกาหลีเหนือเป็นประเทศแรกของปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและไม่สามารถทำลายได้ของทั้งสองประเทศ ซึ่งยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์ ความเป็นอิสระ และความยุติธรรมมาโดยตลอด พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือให้ความสำคัญสูงสุดกับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับจีน และพร้อมจะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านเศรษฐกิจและการค้า โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ที่มา: South China Morning Post/ ภาพสำนักข่าวซินหัว