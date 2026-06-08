"ทำให้ลอสแอนเจลิสยิ่งใหญ่อีกครั้ง" หนุ่มจีนขายแพนเค้กในอเมริกา ประกาศชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรี

ในอีก 3 ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีน มีชื่อแซ่ว่าถัง
หนุ่มแซ่ถัง วัย 31 ปี อพยพมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2565 ทั้งๆที่มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ โดยเริ่มต้นทำงานที่โชว์รูมรถยนต์มือสองเป็นแห่งแรก
อีก 2 ปีต่อมา เขาไปตั้งรกรากอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส ยึดอาชีพขายแพนเค้กแบบคาวริมถนน โดยอาศัยแอปแปลภาษาช่วยสื่อสารกับลูกค้า
หนุ่มเลือดมังกรผู้นี้มีพื้นเพเกิดในครอบครัวชาวชนบทในมณฑลเสฉวน พ่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ส่วนแม่เป็นพนักงานทำความสะอาด เขาเรียนหนังสือจบแค่ระดับมัธยมศึกษา เคยทำงานด้านการขายและอุตสาหกรรมรถยนต์ได้สักพักหนึ่ง ก่อนจะย้ายมาอยู่ในอเมริกา
ถังคิดราคาแพนเค้กจานหนึ่งตั้งแต่ 10-60 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 328- 1,969 บาท) โดยในปีแรกทำรายได้มากกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 4,923,000บาท ) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีน แต่คนอเมริกันก็ชื่นชอบรสชาติเช่นกัน บอกว่า เป็นแพนเค้กพิซซ่าแบบจีนที่อร่อยเหลือเชื่อ
แล้วอุปสรรคก็ถาโถมเข้ามา ถังเกิดมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อค้าคู่แข่งจนถูกตำรวจจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว นอกจากนั้น ยังถูกร้องเรียนว่าขายอาหารไม่ถูกสุขอนามัยและไม่มีใบอนุญาต ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานะวีซ่าของเขาด้วย
ถังได้ประกันตัว เขาหันมาทำงานการกุศลโดยเริ่มแจกแพนเค้กฟรีให้กับคนไร้บ้านและผู้มีรายได้น้อยในย่านอาศัยของคนยากจนมาตั้งแต่เดือนมกราคม
วิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์จะเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของผู้ได้รับ บางคนพูดภาษาจีนอย่างกระท่อนกระแท่นว่า “ขอบคุณครับ ผมรักประเทศจีน”
ความพยายามของถังดึงดูดใจอาสาสมัครและผู้สนับสนุนจำนวนมาก เริ่มมีคนมาช่วยงานที่แผงขายของ อดีตสมาชิกแก๊งคนหนึ่งถึงกับเสนอตัวให้การคุ้มครองถังบนท้องถนน
พอถึงเดือนเมษายน ถังก็ประกาศว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าเขาจะชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรี โดยติดป้ายประกาศที่แผงขายแพนเค้ก เรียกร้องให้ผู้คนลงคะแนนเสียงให้เขา พร้อมด้วยสโลกแกน "ทำให้ลอสแอนเจลิสกลับมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง"
อย่างไรก็ตาม กฎหมายของอเมริกากำหนดให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต้องเป็นพลเมืองและมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ในเดือนพฤษภาคม ถังจึงไปที่สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ โดยกล่าวว่าเขากำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานะของตน แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าตนเองสังกัดพรรคการเมืองใด
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ถังได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสาธารณะที่ศาลาว่าการเมืองท้องถิ่นพร้อมกับล่าม โดยเป็นตัวแทนของชาวจีนที่คัดค้านการทำสัญญาการให้บริการกำจัดขยะซึ่งพวกเขาเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ
เรื่องราวของถังได้สร้างความฮือฮาในกลุ่มผู้อพยพในอเมริกา รวมถึงในโซเชียลมีเดียของจีนแผ่นดินใหญ่
ชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่า ถังเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและความขยันหมั่นเพียร ถ้าลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรี ก็จะลงคะแนนให้ ลอสแอนเจลิสจะได้เป็นเมืองหลวงแห่งแพนเค้กคาว
ส่วนอีกคนหนึ่งพูดติดตลกว่า “ ท่านนายกเทศมนตรีถัง ช่วยฉันขายหลัวซือเฝิ่น (ก๋วยเตี๋ยวจีนชนิดหนึ่ง) ในอเมริกาได้ไหม?”
ที่มา : “ China pancake seller in US plans to run for mayor, generating buzz despite thorny past” ใน SCMP