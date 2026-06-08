สาวจีนโชว์ฝีมือทำ "หมั่นโถวดอกโบตั๋น" สวยจนโชเชียลตะลึง!

กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์! หลังหญิงสาวจากมณฑลเหอหนาน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอหมั่นโถวที่ถูกเธอรังสรรค์ขึ้นเป็นรูปทรงดอกโบตั๋นหลากหลายสีสัน ซึ่งสวยงามและเหมือนดอกไม้เสียจนชาวเน็ตไม่คิดว่าจะเป็นหมั่นโถว!
โดย "จางต้าหนิง" หญิงซึ่งเกิดยุค 90 เปิดเผยว่าเธอทำธุรกิจขายหมั่นโถวดอกโบตั๋นมาได้ 3 ปีแล้ว ซึ่งเธอเรียนรู้วิธีการทำมาจากผู้เชี่ยวชาญ
ปกติแล้วการทำหมั่นโถวดอกโบตั๋นนั้นใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขั้นตอนที่สำคัญและยากที่สุดสำหรับจาง คือ การพักแป้ง เนื่องจากหมั่นโถวจะออกมาสวยงาม ดูน่ารับประทานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้
จางขายหมั่นโถวดอกโบว์ตั๋นอยู่ที่ 88 หยวน (ประมาณ 440 บาท) ต่อลูก เธอบอกว่าธุรกิจตอนนี้กำลังไปได้สวยและเติบโตขึ้นมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่สนใจในงานฝีมือ งานหัตถกรรม และงานศิลปะ
อย่างไรก็ตาม การทำหมั่นโถวดอกโบตั๋นต้องใช้ความอดทนแบบสุดๆ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะต้องทิ้งและเริ่มต้นทำใหม่ทั้งหมด
"อัตราความล้มเหลวค่อนข้างสูง แต่พอทำออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบ ฉันก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่า" จางกล่าว
ทั้งนี้ หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างชื่นชมและคอมเมนต์ เช่น "จะมาเป็นหมั่นโถวธรรมดาๆ ไม่ได้" "สวยมาก" "สวยจนไม่กล้ากิน" "อยากกินเลย" "ตอนแรกคิดว่าเป็นหมั่นโถวธรรมดาๆ แต่พอเปิดฝาซึ้งออกมาแล้วมันน่าทึ่งมาก!" "หมั่นโถวระดับปริญญาตรี" "ใครจะกินของที่สวยงามขนาดนี้ลง?" และ "มีขอบทองด้วย!"
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