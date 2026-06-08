"สี จิ้นผิง" เดินทางถึงเปียงยางแล้ว ลั่นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ยุคใหม่

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางถึงกรุงเปียงยาง เริ่มต้นการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งนับเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ 7 ปี และเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขาในปี 2569 โดยได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจาก คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ และ รี ซอลจู ภริยา พร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศและประชาชนที่มาร่วมต้อนรับอย่างล้นหลาม ณ จัตุรัสคิมอิลซุง
ในการเยือนครั้งนี้ สี จิ้นผิง ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือว่า กำลังยืนอยู่ที่ "จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ยุคใหม่" และทั้งสองประเทศกำลัง "แบกรับภารกิจใหม่แห่งยุคสมัย" ร่วมกัน ขณะที่บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ มีการประดับภาพของผู้นำทั้งสอง และป้ายข้อความสรรเสริญมิตรภาพอันเป็นนิรันดร์ระหว่างเกาหลีเหนือและจีน
การเดินทางครั้งนี้จัดเป็นหมุดหมายทางการทูตที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือพึ่งพาจีนเป็นหลัก ท่ามกลางการถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ โดยใน ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2568 สินค้าหลักที่เกาหลีเหนือส่งออกไปยังจีนประกอบด้วยวิกผมและผมปลอม แร่ธาตุ และอาหารทะเลแช่แข็ง ขณะที่เกาหลีเหนือนำเข้าน้ำมัน อาหาร และเครื่องจักรจากจีนเป็นจำนวนมาก
ทางด้านเกาหลีใต้ อี แจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้แถลงในวันเดียวกันว่า เกาหลีใต้จะยังคงไม่ละทิ้งเป้าหมายในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ แม้ว่าเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าผลิตวัสดุนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องก็ตาม ขณะที่กลุ่มนักวิเคราะห์กำลังจับตามองว่า คิม จูแอ บุตรสาวของคิม จองอึน จะมีโอกาสได้เข้าพบสี จิ้นผิง เพื่อสร้างนัยทางการเมืองหรือไม่
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ