จัดฉากลักพาตัวในไทย! แก๊งคอลฯ ปลอม ตร.จีน หลอก นศ.ในฮ่องกง

นักศึกษาสาวอายุ 21 ปี ซึ่งศึกษาอยู่ในฮ่องกง ถูกมิจฉาชีพที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจจีนวิดีโอคอลมาหาพร้อมกล่าวหาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กลุ่มคนร้ายได้บังคับให้เธอเซ็นข้อตกลงรักษาความลับและเฝ้าติดตามเธอแบบเรียลไทม์ พร้อมสั่งให้โกหกครอบครัวว่าต้องการเงินเพื่อใช้ศึกษาต่อในชั้นปริญญาโท 1.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 6 ล้านบาท)
หลังจากได้รับเงิน มิจฉาชีพได้ข่มขู่และสั่งให้เธอเดินทางมายังกรุงเทพฯ โดยอ้างว่าเพื่อ "ให้ความร่วมมือในการสอบสวน" และได้จัดหาตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักให้ เมื่อเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม กลุ่มคนร้ายได้สั่งให้เธอเข้าพักที่โรงแรมเพียงลำพัง และบังคับให้เธอซื้อเชือก มีด สีทาตัว และลิปสติกสีแดง เพื่อจัดฉากว่าตนเองถูกทำร้ายและถูกลักพาตัวโดยชายแปลกหน้า 6 คน พร้อมส่งคลิปวิดีโอร้องไห้เรียกค่าไถ่จำนวน 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 13 ล้านบาท) ไปให้ครอบครัว
สารวัตรอาวุโส หลี่ จิ่งเหยา ตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า เหยื่อรายนี้เพิ่งรู้ตัวว่าถูกหลอกเมื่อคุณพ่อของเธอเดินทางมาตามหาที่ไทย โดยคุณพ่อได้แจ้งความกับตำรวจฮ่องกงหลังจากขาดการติดต่อและได้รับคลิปวิดีโอเรียกค่าไถ่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้เข้าช่วยเหลือตัวนักศึกษาคนดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเธอทำไปตามคำสั่งของมิจฉาชีพในโรงแรมเพียงลำพังและไม่ได้ถูกลักพาตัวจริง แต่อย่างใด ล่าสุดเธอได้เดินทางกลับถึงฮ่องกงอย่างปลอดภัยแล้ว
ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 มีนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาศึกษาต่อในฮ่องกง ตกเป็นเหยื่อของขบวนการต้มตุ๋นที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากกว่า 40 ราย คดีที่สูญเสียทรัพย์สินมากที่สุดมีมูลค่าสูงกว่า 8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 34.6 ล้านบาท) และมีเหยื่อรายหนึ่งถูกหลอกลวงให้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดฉากว่าตนเองถูก "ลักพาตัว"
รายงานระบุว่า ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2569 มีการแจ้งความร้องเรียนเกี่ยวกับแก๊งต้มตุ๋นที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมด 164 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด 289 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) โดยคดีของนักศึกษาที่สูญเงินมากที่สุดคือ นักศึกษาชายอายุ 22 ปี ที่ถูกมิจฉาชีพซึ่งอ้างเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง และบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 6 บัญชีเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจ จนสูญเงินไปกว่า 8.21 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 35.5 ล้านบาท)
ที่มา: South China Morning Post