บทเรียนราคาแพง! เจ้านายพูดกับพนักงานคำเดียว ทำบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยเกือบล้าน

เมื่อไม่นานมานี้ สื่อจีนรายงานเรื่องราวของเจ้านายปากไว ที่มีปากเสียงกับพนักงานในบริษัท ซึ่งหลังจากที่เขาพูดคำๆ หนึ่งออกมา พนักงานคนนี้ก็ไม่กลับมาทำงาน จนถูกบริษัทไล่ออก อย่างไรก็ตาม พนักงานได้ยื่นฟ้อง ทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยไปเกือบ 1 ล้านบาท!
ตามรายงาน พนักงานคนดังกล่าวมีชื่อว่า นายติง เขาทำงานอยู่ที่บริษัทในเซี่ยงไฮ้มาเป็นเวลาหลายปี วันเกิดเหตุเขาถูกเจ้านายตะโกนไล่ว่า "กุ่น!" (แปลว่า ไสหัวออกไป หรือออกไป) อย่างเกรี้ยวกราด ซึ่งนายติงก็ทำตามที่เจ้านายต้องการ และไม่ได้ย่างกรายมาที่บริษัทเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือน พอจะมาทำงาน ก็ได้รับคำตอบว่า "ให้กลับไปรอ!"
สุดท้าย หลายสัปดาห์ต่อมา นายติงก็ถูกเลิกจ้าง โดยบริษัทให้เหตุผลว่า ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาหลายวัน นายติงรู้สึกไม่เห็นด้วย เพราะเขาไม่ได้ขาดงานโดยสมัครใจ แค่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายก็เท่านั้น เลยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแรงงาน เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน 159,800 หยวน (ประมาณ 799,000 บาท) ในเวลาต่อมา แต่ทางสถาบันไม่รับคำร้อง เขาจึงยื่นฟ้องศาลแทน
โดยศาลชั้นต้นระบุว่า ไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่บ่งชี้ว่า คำพูดของเจ้านายเป็นการให้นายติงออกจากบริษัท ขณะเดียวกัน การไม่มาทำงานถือเป็นการขาดงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้
ทว่านายติงก็ยังคงสู้ต่อไป เขายื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์เห็นต่างจากศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์มองว่า การพิจารณาว่าพนักงานขาดงานหรือไม่นั้น ต้องดูว่าพนักงานจงใจหรือไม่ และบริษัทได้ตามพนักงานให้กลับมาทำงานหรือไม่
สำหรับกรณีนี้ คำพูดของเจ้านายอาจตีความได้ทั้งให้ออกไปจากออฟฟิศ รวมถึงไล่ออกจากบริษัท ทว่านายติงก็ยังกลับมาที่บริษัท ก่อนได้รับคำตอบให้กลับไปรอ ส่วนบริษัทนั้นไม่ได้มีการตามให้นายติงกลับมาทำงานแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งพนักงานให้ทราบอย่างชัดเจน จะอ้างว่าเป็นความผิดของพนักงานไม่ได้ นี่จึงถือเป็นการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่เป็นธรรม และพิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยจำนวน 159,800 หยวน
ที่มา : 一字千金！老板骂员工“滚” 他真的滚了…公司还得赔偿9.3万