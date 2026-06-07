ผู้นำลาวเยือนจีน หารือ "สี จิ้นผิง" ยกระดับความร่วมมือจีน-ลาว

เมื่อบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2569 สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีจีน เปิดการเจรจาร่วมกับ ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และประธานประเทศ สปป.ลาว ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ในโอกาสที่ผู้นำ สปป.ลาว เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
สี จิ้นผิง ได้แสดงความยินดีกับทองลุนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคฯ และประธานประเทศ สปป.ลาว อีกครั้ง พร้อมเน้นย้ำว่า จีนให้ความสำคัญกับ สปป.ลาว ในฐานะทิศทางหลักของการทูตกับประเทศเพื่อนบาท และพร้อมที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์จีน-สปป.ลาว ให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในทุกสภาพอากาศ (All-weather shared future) ในยุคใหม่
ในการเดินหน้าความสัมพันธ์และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน สี จิ้นผิง ได้เสนอแนวคิด 4 ประการ ได้แก่
1. การยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยม ร่วมกันปกป้องระเบียบสังคมนิยมและสถานะการเป็นพรรครัฐบาล เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารพรรคและประเทศ และใช้โอกาสการจัดตั้งกลไกการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ "3+3" (การทูต, กลาโหม, ความมั่นคงสาธารณะ) เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
2. การเสริมสร้างรากฐานความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ขยายช่องทางการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านทางรถไฟจีน-สปป.ลาว เร่งผลักดันการเชื่อมต่อทางรถไฟจีน-สปป.ลาว-ไทย ตลอดจนขยายความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเศรษฐกิจดิจิทัล
3. การกระชับมิตรภาพดั้งเดิมของประชาชน ใช้โอกาส "ปีแห่งมิตรภาพจีน-สปป.ลาว" ขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข
4. การเสริมสร้างการประสานงานนโยบายต่างประเทศ ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ (Global South)
ด้านทองลุนระบุว่า การเยือนจีนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประจวบเหมาะกับโอกาสครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และ "ปีแห่งมิตรภาพลาว-จีน" สปป.ลาว พร้อมจะยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างเหนียวแน่น และกระชับความร่วมมือในการปราบปรามการพนันออนไลน์และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และพลังงานสะอาด
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค ความเป็นอยู่ของประชาชน การเงิน ศุลกากร เศรษฐกิจและการค้า การแลกเปลี่ยนของเยาวชน และสื่อมวลชน ทั้งนี้ ก่อนการหารือ สี จิ้นผิง และเผิง ลี่หยวน ภริยา ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติแก่ทองลุนและภริยา ณ บริเวณลานด้านนอกประตูทิศตะวันออกของมหาศาลาประชาชน โดยมี ไช่ ฉี และหวัง อี้ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน