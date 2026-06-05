ผู้ใช้งานในจีนและฮ่องกงเข้าเว็บไซต์ SpaceX และหนังสือชี้ชวนซื้อหุ้น IPO ไม่ได้

จากการตรวจสอบของรอยเตอร์พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในจีนแผ่นดินใหญ่และในฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอ ( IPO) ของสเปซเอ็กซ์ ( SpaceX ) เมื่อวันศุกร์ ( 5 มิ.ย. ) โดยเมื่อพยายามเปิดเข้าเว็บ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "Error 1009"
คลาวด์แฟลร์ ( Cloudflare ) บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบนเว็บระบุว่า การแสดงข้อความแจ้งเตือนนี้มักมาจากสาเหตุที่พบบ่อยสุดก็คือ เจ้าของเว็บไซต์ เป็นคนบล็อกนั่นเอง
นายฟรานซิส ฟง ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศฮ่องกงกล่าวว่า การบล็อกเช่นนี้โดยปกติแล้วเป็นการตัดสินใจของบริษัท โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ใช้งานในฮ่องกงเข้าเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐฯ บางแห่งไม่ได้ก็จริง แต่การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น สเปซเอ็กซ์ไม่ได้นั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่อเค้าว่า นักลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงอาจถูกจำกัดการมีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้นไอพีโอ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของสเปซเอ็กซ์ เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และคาดว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นไอพีโอ ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
สเปซเอ็กซ์เป็นบริษัทด้านจรวด ดาวเทียม และปัญญาประดิษฐ์ของอีลอน มัสก์ โดยตั้งเป้าระดมทุนให้ได้ 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ทันที
บริษัทได้เริ่มทำการตลาดโดยมีการโรดโชว์ในนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี ( 4 มิ.ย.) และโพสต์หนังสือขี้ชวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอบนเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในตลาดเอเชียหลักส่วนใหญ่สามารถเข้าไปดูได้ ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง
ก่อนการเสนอขายหุ้นไอพีโอโดยทั่วไปนั้น การเข้าถึงหนังสือชี้ชวนของบริษัทนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดทางธุรกิจและการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าได้เลือกโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด
ความสำเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสลาของอีลอน มัสก์ทำให้เขากลายเป็นนักธุรกิจต่างชาติคนหนี่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มีการตรวจสอบการเข้ามาลงทุนของจีนในบริษัทสเปซเอ็กซ์อย่างเข้มงวด โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ
ที่มา : รอยเตอร์