สงสัยน้ำตาลตก! สาวจีนระเบิดอารมณ์กลางร้าน ด่ากราด-ปาหลอดใส่พนักงาน เหตุลืมให้หลอด 2 อัน (มีคลิป)

เดือดจัด! เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่ร้านขายเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู หลังลูกค้าโกรธจัดที่พนักงานหนุ่ม วัย 19 ปี ลืมให้หลอด 2 อัน จึงด่าทอต่อว่า พร้อมปาหลอดใส่พนักงาน แม้จะได้รับคำขอโทษก็ยังไม่ยอมหยุด
ตามรายงาน หญิงคนดังกล่าวสั่งชานมกลับบ้าน 2 แก้วเพื่อเอาไปฝากเพื่อน ทว่าเนื่องจากขณะนั้นมีลูกค้าสั่งเครื่องดื่มเข้ามาเป็นจำนวนมาก พนักงานหนุ่มเลยลืมหยิบหลอดใส่ให้ด้วย
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพของหญิงคนนี้ที่มีอาการไม่พอใจและดูฉุนเฉียวอย่างชัดเจน กลับมาที่ร้านเพื่อต่อว่าพนักงานเสียงดังลั่น พร้อมหยิบหลอดบนเคาน์เตอร์ขึ้นมาเป็นกำๆ จากนั้นก็ปาแรงๆ ใส่พนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้านพนักงานไม่ได้ตอบโต้อะไร เพียงแต่ถอยหนีไปหลบอยู่ที่มุมหนึ่ง และกล่าวขอโทษ
"คนกำลังรีบ ยังจะมาขาดหลอดไป 2 อันอีก ต้องการอะไร! พูดอะไร? ทำไมขาดหลอดไป 2 อัน ขอโทษอะไร? คิดว่าตัวเองเป็นใคร? รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร? รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร? ฉันบอกแล้วว่ารีบ ต้องเอาไปให้คนอื่น แกคิดว่าแกเป็นใคร? ฉันมาอุดหนุน ไปตายซะ แกซวยแล้วที่ทำให้ฉันโกรธ!" คำพูดส่วนหนึ่งที่หญิงคนดังกล่าวตะโกนใส่พนักงาน
ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังเขวี้ยงกล่องใส่หลอดไปที่พนักงานอีกด้วย โชคดีที่กล่องตกลงที่เคาน์เตอร์ก่อน เลยไม่ได้รับบาดเจ็บ
หลังจากระบายอารมณ์เสร็จ เธอก็คว้าหลอดจำนวนหนึ่งและออกจากร้านไป ทิ้งพนักงานหนุ่มไว้กับกองหลอดที่กระจัดกระจายไปทั่วร้าน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างประณามพฤติกรรมอันหยาบคายของหญิงคนนี้ โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้มารยาท เอาแต่ใจ และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ รวมทั้งมองว่าความคิดของเธอนั้นไม่ถูกต้อง การที่เราเป็นลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้า หรือบริการ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสิทธิ์ดูถูกพนักงาน หรือผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่า นี่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยเท่านั้น แค่ลืมหลอด 2 อัน บอกกันดีๆ ก็รู้เรื่องแล้ว คาดว่าหญิงคนนี้คงจะอยากระบายอารมณ์ใส่พนักงานก็เท่านั้น
ที่มา : 不满奶茶店“少放2根吸管” 女子狂掷吸管辱骂店员：惹到我算你倒楣