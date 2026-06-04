ไม่รับใบลาออกแต่ปลดเลย ! ฮ่องกงลงดาบครูใหญ่ด่ารปภ.สิงคโปร์

ครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ก่อเหตุเสื่อมเสีย ระหว่างพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ โดยด่าทอพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งขอให้รถบัสนักเรียนถอยหลัง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
พฤติกรรมกร่างของนาย หลี่ เจ๊อะ ฮิง ( Lee Cheuk Hing) ครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาซันวุยคอมเมอร์เชียลโซไซตี้ ( San Wui Commercial Society Secondary School) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม มีผู้บันทึกคลิปวิดีโอ แชร์ในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นไวรัล
หลังจากนั้นเกือบหนึ่งสัปดาห์ นายหลี่จึงตัดสินใจยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม โดยขอทำงานจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกาศเมื่อวันพุธ ( 3 มิ.ย. ) ว่า ไม่ยอมรับใบลาออกนั้น แต่ได้ปลดนายหลี่ออกจากตำแหน่งทันที โดยให้เหตุผลว่า หากเขายังคงดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินงานของโรงเรียน และขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าให้ได้โดยเร็วที่สุดของครูและนักเรียนในโรงเรียน
ทางโรงเรียนระบุว่า พฤติกรรม "หยาบคาย" ของนายหลี่ระหว่างการทัศนศึกษาเป็นการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของครู และนายหลี่ในฐานะหัวหน้าสถาบันศึกษาแห่งนี้ย่อมได้รับความคาดหวังจากผู้ปกครองและสาธารณชนว่าจะประพฤติตนในมาตรฐานที่สูงกว่าคนทั่วไป
นักเรียนประมาณ 35 คนและครูจำนวนหนึ่งของโรงเรียนดังกล่าวไปทัศนศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่สิงคโปร์ โดยเหตุการณ์ฉาวเกิดขึ้นที่ซาฟรา จูร่ง ( SAFRA Jurong ) ซึ่งเป็นสโมสรและศูนย์นันทนาการ
ในคลิปวิดีโอจะเห็นนายหลี่กำลังยืนโต้เถียงกับรปภ.หญิง 2 คนของซาฟราจูร่งตรงประตูรถบัสและได้ยินเสียงหญิงทั้งสองพูดว่า รถบัสต้องขยับไปข้างหลัง แต่ครูใหญ่หลี่บอกให้อีกฝ่ายหุบปาก แล้วสบถเป็นภาษากวางตุ้งรัว ๆ รวมถึงคำหยาบคาย ก่อนจะทำหน้าตาพูดจาเยาะเย้ยให้ทั้งสองขึ้นมาบนรถ
ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังนายหลี่พยายามดึงเขากลับมาเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลาย แต่ถูกนายหลี่ตะคอกใส่ว่า “ หลีกไป ”
หลังเกิดเหตุ สหภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยในสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ ประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกับส่งตัวแทนเดินทางไปให้กำลังใจรปภ.ที่นั่น
สหภาพแรงงานชี้แจงด้วยว่า รถบัสคันดังกล่าวจอดริมถนนสายหลักที่พลุกพล่านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น สิ่งที่รปภ.ทำไปก็เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ลงจากรถในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อไม่ให้รถยนต์อีก 23 คันต้องขับอ้อมรถบัสเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ทางเข้าซาฟราอย่างกระทันหัน ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้
ที่มา : SCMP / The Star