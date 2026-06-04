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ชีวิตมนุษย์แม่! ลูกชาย 6 ขวบ อยากทำผ้าห่มเอง พ่อเลยจัดไข่ไหม 10,000 ฟอง เปลี่ยนบ้านเป็นฟาร์มขนาดย่อม ทำแม่เหนื่อยจนอยากแจ้งตำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : สื่อจีน)
เป็นแม่ไม่ง่ายเลยสักนิด! หญิงแซ่หรวนจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้โพสต์คลิปวิดีโอห้องนั่งเล่นที่กลายเป็นฟาร์มเลี้ยงหนอนไหมขนาดย่อม หลังลูกชายวัย 6 ขวบ อยากทำผ้าห่มเอง ด้านสามีของเธอก็สนับสนุนเต็มที่ ด้วยการสั่งซื้อไข่ไหม 10,000 ฟอง รวมกับที่มีอยู่อีก 2,000 ฟอง เป็น 12,000 ฟอง ทำเอาเธอหัวจะปวดแบบสุดๆ

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หรวนบอกว่า นี่ไม่ใช่การบ้านปิดเทอม ครอบครัวของเธอเคยเลี้ยงหนอนไหมและทำพัดผ้าไหมช่วงปี 2024 โดยไข่ไหม 10,000 ฟอง ขายในราคาเพียง 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท) ซึ่งจะมาพร้อมกล่อง ใบหม่อน และคู่มือการเพาะเลี้ยง

(ภาพจาก : สื่อจีน)
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเลี้ยงหนอนไหม คือ การหาใบหม่อนมาให้เพียงพอ โดยหลังจากส่งลูกชายไปโรงเรียน เธอจะต้องรับภารกิจตามล่าหาใบหม่อนตามสวนสาธารณะและริมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งในช่วงพีกๆ หนอนไหมสามารถกินใบหม่อนได้มากถึง 20 กิโลกรัมต่อวัน


(ภาพจาก : สื่อจีน)
แถมไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วจะใช้ได้เลย เพราะต้องนำใบหม่อนไปล้างทำความสะอาด และเช็ดทีละใบให้แห้งก่อนนำมาให้หนอนไหมกิน

หรวนบอกว่า เธอเหนื่อยมากและแทบไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันล้วนหมดไปกับการทำความสะอาด ให้อาหาร และดูแลหนอนไหม

(ภาพจาก : สื่อจีน)
"ฉันเลี้ยงหนอนไหมจนถึงขั้นอยากโทร.แจ้งตำรวจ! ใบหม่อน 15 กก.ต่อวัน ถ้ามันยังไม่สร้างรังไหมอีก ฉันจะจับโยนลงแม่น้ำให้หมด หนอนไหมตัวอ้วนขึ้นมากจนกล่องกระดาษยุบตัวลงมา...ห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยกล่องเลี้ยงหนอนไหม เราให้อาหารพวกมันด้วยใบหม่อนวันละ 15-20 กก.! ขณะที่ฉันเป็นเหมือนแม่ค้าขายใบหม่อน สภาพดูไม่ได้เลย แต่หนอนไหมตัวอ้วนกลมกลับกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย กินไปอึไป ฉันทำความสะอาดไปกลัวไปจนแทบจะทนไม่ไหวแล้ว"

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ด้านลูกชายของเธอเฝ้าดูหนอนไหมทุกวันด้วยแววตาที่เป็นประกาย เขามีความสุขในการเลี้ยงหนอนไหมมาก ยิ่งกว่าเล่นของเล่นเสียอีก

ทั้งนี้ วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา หนอนไหมบางส่วนก็เติบโตเต็มที่ และมีการสร้างรังมากกว่า 5,000 ตัว ซึ่งขั้นตอนที่เหลือนับจากนี้ สามีของหรวนจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงคอยสอนและอธิบายให้ลูกชายฟัง และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร หรวนก็หวังว่า "ลูกชายจะมีความกล้าในการลองทำสิ่งต่างๆ แม้สุดท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม"

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "พ่อแม่สมัยนี้ตามใจลูกมากจริงๆ" "พ่อแม่ที่ยอดเยี่ยม" "สนับสนุนลูกดีมาก" "โตไปเป็นคนเลี้ยงหนอนไหม" "อยากเห็นผ่าห่มจัง" และ "โชคดีที่ลูกชายฉันไม่ได้ขอให้ทำอะไรแปลกๆ"

ที่มา :武漢6歲童玩DIY蠶絲被 家中養1.2萬條蠶蟲阿媽超崩潰
China boy wants to raise silkworms to create silk quilt, prompting parents to buy 10,000 seeds

(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
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