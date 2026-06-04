ชีวิตมนุษย์แม่! ลูกชาย 6 ขวบ อยากทำผ้าห่มเอง พ่อเลยจัดไข่ไหม 10,000 ฟอง เปลี่ยนบ้านเป็นฟาร์มขนาดย่อม ทำแม่เหนื่อยจนอยากแจ้งตำรวจ

เป็นแม่ไม่ง่ายเลยสักนิด! หญิงแซ่หรวนจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้โพสต์คลิปวิดีโอห้องนั่งเล่นที่กลายเป็นฟาร์มเลี้ยงหนอนไหมขนาดย่อม หลังลูกชายวัย 6 ขวบ อยากทำผ้าห่มเอง ด้านสามีของเธอก็สนับสนุนเต็มที่ ด้วยการสั่งซื้อไข่ไหม 10,000 ฟอง รวมกับที่มีอยู่อีก 2,000 ฟอง เป็น 12,000 ฟอง ทำเอาเธอหัวจะปวดแบบสุดๆ
หรวนบอกว่า นี่ไม่ใช่การบ้านปิดเทอม ครอบครัวของเธอเคยเลี้ยงหนอนไหมและทำพัดผ้าไหมช่วงปี 2024 โดยไข่ไหม 10,000 ฟอง ขายในราคาเพียง 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท) ซึ่งจะมาพร้อมกล่อง ใบหม่อน และคู่มือการเพาะเลี้ยง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเลี้ยงหนอนไหม คือ การหาใบหม่อนมาให้เพียงพอ โดยหลังจากส่งลูกชายไปโรงเรียน เธอจะต้องรับภารกิจตามล่าหาใบหม่อนตามสวนสาธารณะและริมทะเลสาบต่างๆ ซึ่งในช่วงพีกๆ หนอนไหมสามารถกินใบหม่อนได้มากถึง 20 กิโลกรัมต่อวัน
แถมไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วจะใช้ได้เลย เพราะต้องนำใบหม่อนไปล้างทำความสะอาด และเช็ดทีละใบให้แห้งก่อนนำมาให้หนอนไหมกิน
หรวนบอกว่า เธอเหนื่อยมากและแทบไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันล้วนหมดไปกับการทำความสะอาด ให้อาหาร และดูแลหนอนไหม
"ฉันเลี้ยงหนอนไหมจนถึงขั้นอยากโทร.แจ้งตำรวจ! ใบหม่อน 15 กก.ต่อวัน ถ้ามันยังไม่สร้างรังไหมอีก ฉันจะจับโยนลงแม่น้ำให้หมด หนอนไหมตัวอ้วนขึ้นมากจนกล่องกระดาษยุบตัวลงมา...ห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยกล่องเลี้ยงหนอนไหม เราให้อาหารพวกมันด้วยใบหม่อนวันละ 15-20 กก.! ขณะที่ฉันเป็นเหมือนแม่ค้าขายใบหม่อน สภาพดูไม่ได้เลย แต่หนอนไหมตัวอ้วนกลมกลับกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย กินไปอึไป ฉันทำความสะอาดไปกลัวไปจนแทบจะทนไม่ไหวแล้ว"
ด้านลูกชายของเธอเฝ้าดูหนอนไหมทุกวันด้วยแววตาที่เป็นประกาย เขามีความสุขในการเลี้ยงหนอนไหมมาก ยิ่งกว่าเล่นของเล่นเสียอีก
ทั้งนี้ วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา หนอนไหมบางส่วนก็เติบโตเต็มที่ และมีการสร้างรังมากกว่า 5,000 ตัว ซึ่งขั้นตอนที่เหลือนับจากนี้ สามีของหรวนจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงคอยสอนและอธิบายให้ลูกชายฟัง และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร หรวนก็หวังว่า "ลูกชายจะมีความกล้าในการลองทำสิ่งต่างๆ แม้สุดท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม"
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "พ่อแม่สมัยนี้ตามใจลูกมากจริงๆ" "พ่อแม่ที่ยอดเยี่ยม" "สนับสนุนลูกดีมาก" "โตไปเป็นคนเลี้ยงหนอนไหม" "อยากเห็นผ่าห่มจัง" และ "โชคดีที่ลูกชายฉันไม่ได้ขอให้ทำอะไรแปลกๆ"
ที่มา :武漢6歲童玩DIY蠶絲被 家中養1.2萬條蠶蟲阿媽超崩潰
China boy wants to raise silkworms to create silk quilt, prompting parents to buy 10,000 seeds