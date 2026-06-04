บล็อกเกอร์จีนโชว์ฝีมือใช้ช็อกโกแลต 60 กก. เนรมิตภาพวาดโบราณ 3 มิติ

บล็อกเกอร์สาวชาวจีนผู้ใช้นามแฝงว่า "ฟ่าน ซู่มู่" ได้สร้างเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์หลังปล่อยคลิปวิดีโอผลงานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติขนาดจิ๋วของ "ภาพเทศกาลเช็งเม้งริมแม่น้ำ" (Along the River During the Qingming Festival) ภาพวาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากช็อกโกแลตน้ำหนักรวมกว่า 60 กิโลกรัม จนได้รับยอดกดไลก์จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึงเกือบ 1 ล้านครั้ง
ภาพวาดต้นฉบับดังกล่าวเป็นผลงานของ "จาง เจ๋อตัว" ศิลปินในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ปี 1503–1670) มีความสูง 25.5 เซนติเมตร และยาว 5.2 เมตร ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านการถ่ายทอดวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนและทัศนียภาพอันละเอียดอ่อนสมจริงริมแม่น้ำเปี้ยน
ฟ่าน ซู่มู่ เปิดเผยว่า นอกจากช็อกโกแลตแล้ว เธอ ยังใช้น้ำตาลฟองดองท์และกระดาษข้าวในการจำลองภาพวาดนี้ โดยเธอเริ่มทดลองทำส่วนเล็ก ๆ ของภาพตั้งแต่ปี 2568 ก่อนจะใช้เวลาอีก 3 เดือนเต็มในปี 2569 นี้ เพื่อทำชิ้นงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผลงานชิ้นเอกนี้มีความกว้าง 1.22 เมตร และยาวถึง 7 เมตร ประกอบไปด้วยบ้าน 176 หลัง ต้นไม้ 281 ต้น เรือมากกว่า 20 ลำ และหุ่นจำลองคนถึง 816 คน
เธอกล่าวเสริมว่า บ้านแต่ละหลังมีความสูงเพียง 10-20 เซนติเมตร ขณะที่หุ่นคนมีความสูงเพียง 2 เซนติเมตร และหน้าต่างที่เล็กที่สุดมีความกว้างไม่ถึง 1 เซนติเมตร นอกจากนี้ รายละเอียดอย่างเชือกที่ชาวนาใช้ลากเกวียนก็มีความบางเท่าเส้นผม ซึ่งเธอต้องบีบช็อกโกแลตเหลวออกจากถุงบีบอย่างรวดเร็วก่อนที่ช็อกโกแลตจะเซตตัว โดยเธอเริ่มทำโปรเจกต์นี้ในห้องนั่งเล่นที่บ้าน แต่เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ จึงต้องเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นซึ่งอยู่ห่างออกไป 25 กิโลเมตร และในระหว่างการขนย้าย ชิ้นงานหลายชิ้นได้แตกหัก ทำให้เธอต้องเริ่มต้นทำใหม่อีกครั้ง
บล็อกเกอร์สาวรายนี้เกิดหลังปี 2538 สำเร็จการศึกษาในสาขาการค้าระหว่างประเทศ และไม่เคยเรียนศิลปะอย่างเป็นทางการมาก่อน โดยเธอเรียนรู้ทักษะทั้งหมดผ่านทางวิดีโอออนไลน์ ในอดีตเธอเคยเป็นบล็อกเกอร์สายอาหาร และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอได้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างจำลองขนาดจิ๋วจากช็อกโกแลตมาแล้วมากมาย เช่น พระที่นั่งไท่เหอในพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง เจดีย์อิ้งเซี่ยนในมณฑลซานซี รวมถึงหอไอเฟลในกรุงปารีส นอกจากนี้ยังเคยจำลองภาพวาดชื่อดังอย่าง "ภาพทิวทัศน์ขุนเขาและสายน้ำพันลี้" ของจีน และภาพ "โมนาลิซา" ของเลโอนาร์โด ดา วินชี อีกด้วย
ฟ่าน ซู่มู่ เผยว่าเธอมีแผนที่จะจำลองสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของจีนเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นสิ่งที่เธอหลงใหล โดยจะศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อหาแนวทางให้ผู้คนเข้าใจสถาปัตยกรรมโบราณเหล่านี้ผ่านผลงานของเธอ ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมในความสามารถ โดยบางส่วนระบุว่าอยากย่อส่วนตัวเองลงไปเดินเล่นในโลกช็อกโกแลต และแนะนำให้เธอไปยื่นขอจดบันทึกสถิติโลกอีกด้วย
ที่มา: South China Morning Post