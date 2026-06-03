หนุ่มสุดทนฟ้องหย่า! หลังแต่งงานมา 2 ปี โดนตัวที ภรรยาหนีไปอ้วก

"อาควน" ชายจากมณฑลฝูเจี้ยน ฟ้องหย่าภรรยา พร้อมเรียกร้องให้คืนเงินค่าสินสอดและค่าจัดงานแต่ง กว่า 720,000 หยวน (ประมาณ 3,600,000 บาท) หลังตลอดเวลา 2 ปีที่แต่งงานกันมา เขาไม่สามารถโดนตัวภรรยาได้เลย เรียกว่าแค่กอด ภรรยาก็จะตัวสั่นและรีบหนีไปอาเจียนในห้องน้ำ
ตามรายงาน ทั้งสองรู้จักกันผ่านแม่สื่อ ก่อนที่จะหมั้นหมายในเดือนพ.ค. 2024 จากนั้นก็จดทะเบียนสมรสและจัดพิธีแต่งงานในเดือนก.ย. โดยครอบครัวฝ่ายชายได้มอบสินสอด จำนวน 288,000 หยวน (ประมาณ 1,444,000 บาท) ให้กับฝ่ายหญิง ทั้งยังออกค่าจัดงาน ค่าเครื่องประดับ และอื่นๆ รวมแล้วมากกว่า 720,000 หยวน
อย่างไรก็ตาม ชีวิตหลังแต่งงานกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะทั้งคู่แทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลย เนื่องจากภรรยาของเขาอ้างว่าต้องทำงาน จึงไปเช่าบ้านอยู่ที่เมืองอื่น และจะกลับมาอยู่กับเขาแค่สัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังปฏิเสธการใกล้ชิดและการมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเขาอย่างเด็ดขาด ขนาดแค่กอด เธอก็จะมีอาการต่อต้าน ถึงขนาดวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำมาแล้ว
แม้จะมีการพูดคุย และพ่อแม่ก็ได้เข้ามาช่วยกันไกล่เกลี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น สุดท้าย อาควนก็ตัดสินใจฟ้องหย่า
ทางด้านพ่อของ "อาติง" ภรรยาของอาควนชี้แจงว่า ลูกสาวของพวกเขาไม่ได้ไม่เต็มใจที่จะแต่งงาน ตอนตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานก็ปกติดี ไม่ใช่ว่าไม่อยากสร้างครอบครัว แต่เพราะขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์ ประกอบกับความเครียดทางจิตใจ จึงทำให้ทุกอย่างดูแย่ลง ในส่วนสินสอดทางครอบครัวได้คืนส่วนหนึ่งไปให้คู่บ่าวสาวตั้งแต่แรกแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ฝ่ายชายเต็มใจที่จะจัดการให้เอง ดังนั้น ไม่ควรที่จะมาเรียกร้องให้ทางฝ่ายหญิงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
ทั้งนี้ อาติงยินยอมที่จะหย่า แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องการคืนสินสอดกันไม่ได้ จึงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายในการแก้ไข
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนหนึ่งต่างเห็นใจอาติง และคาดว่าเธออาจะมี "ภาวะรังเกียจกิจกรรมทางเพศ (sexual aversion disorder)" ขณะเดียวกัน อีกส่วนคาดว่า นี่อาจเป็นขบวนการ "หลอกแต่งงาน" ที่มักใช้หญิงสาวที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน หรือไม่มีความคิดที่จะแต่งงาน มาจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายอย่างรวดเร็ว เพื่อฮุบสินสอดแล้วหลบหนี โดยเหยื่อบางรายบอกว่า มีผู้หญิงบางคนเพิ่งหย่าในตอนเช้า พอตอนบ่ายก็ไปจดทะเบียนกับชายคนใหม่แล้ว
ที่มา : 結婚近2年從未同房！人妻一親密就發抖嘔吐 背後竟扯出婚介騙婚黑幕
結婚2年未曾同居 福建妻一抱即嘔 夫提離婚兼索償