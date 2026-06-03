ปาฎิหาริย์หรืออะไร? “หลวงจีนดินเหนียว” ช่วยปัดเป่ามหันตภัยดินถล่มในจีน ชาวบ้านเกือบร้อยชีวิตรอดตาย

เพียงภาพเดียวที่ปรากฏก็บอกเรื่องราวได้มากมายเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งเล็ก ๆ คนหนึ่งในเมืองจีน นามว่า เถียน หรู่เหลียง
ในภาพซึ่งได้กลายเป็นไวรัลขณะนี้ เผยให้เห็นผู้ใหญ่เถียนเนื้อตัวหัวหูเปรอะเปื้อนโคลนเลน มือข้างหนึ่งจับขอนไม้ไว้แน่น ขณะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากกองโคลน
สภาพที่ได้เห็นทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์พากันเรียกขานเขาว่า “หลวงจีนดินเหนียว”
หมู่บ้านซ่างหงเยี่ยน ในอำเภอหม่ากวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน เกิดฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 17 พฤษภาคมถึงเช้าตรู่วันที่ 18 พฤษภาคม หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลี่รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่ 256 มิลลิเมตร
เมื่อเวลาสี่ทุ่มผ่านไป แต่ฝนยังไม่ซา ผู้ใหญ่เถียนจึงออกจากบ้านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนอยู่ถึง 3 ครั้ง
จนกระทั่งตีสาม แม่น้ำในหมู่บ้านเพิ่มสูงจนถึงระดับอันตราย
“ ในตอนนั้น ผมคิดว่า ภูเขาบางบริเวณถล่มลงมาแล้ว มีความเสี่ยงที่น้ำจะท่วม” เถียนเล่า
เขาตัดสินใจในทันทีว่าจะต้องปลุกทุกคนในหมู่บ้านและอพยพไปอยู่ยังที่ปลอดภัย
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชายผู้นี้เดินอยู่บนถนนคนเดียวเพื่อแจ้งเตือนลูกบ้านทีละหลัง
ในมือถือร่มกับกระบอกไฟฉาย ปากก็ตะโกนผ่านโทรโข่งว่า “ฝนตกหนักมาก รีบตื่นเร็วๆ ไปอยู่ยังที่ปลอดภัย”
แต่พอเดินใกล้จะถึงหัวมุมถนนเท่านั้น น้ำก็ไหลบ่าเข้าท่วม เถียนถูกกระแสน้ำพัดพาไป เผอิญเกาะต้นไม้ใหญ่ไว้ได้จึงรอดชีวิต
อีกไม่กี่นาทีต่อมา ระดับน้ำก็ลดลง เขาตะกายขึ้นมา แล้วเดินไปเคาะประตู ปลุกชาวบ้านต่อไป
ภาพที่กลายเป็นไวรัลนั้นมีผู้ถ่ายไว้ ขณะเถียนกำลังเดินไปถึงบ้านอีกหลังหนึ่งพอดี
“ ผมทราบครับว่ามันอันตราย แต่ผมต้องเดินไปเตือนชาวบ้านให้ออกมา ผมต้องย้ายพวกเขาทั้งหมดออกไป” เถียนเล่าในภายหลัง
อีกราว 2 ชั่วโมง เถียนและอาสาสมัครคนอื่น ๆ ก็อพยพชาวบ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 60 คนจาก 21 ครัวเรือนไปอยู่ยังที่ปลอดภัยได้สำเร็จ โดยคล้อยหลังชาวบ้านคนสุดท้ายไม่นานนัก ดินภูเขา10,000 ลูกบาศก์เมตรก็ถล่มลงมาทับหมู่บ้านไปครึ่งหนึ่ง ต้องใช้เวลาเก็บกวาดกันอยู่นานหนึ่งสัปดาห์
“ ผู้ใหญ่เถียนไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเพื่อช่วยพวกเรา เราควรดูเขาเป็นตัวอย่างและทำงานหนักร่วมกันเพื่อสร้างบ้านขึ้นมาใหม่” ลู่ อันจิ้น ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าว
เรื่องราวนี้จุดกระแสชื่นชมเถียนหลั่งไหลล้นหลามบนโลกออนไลน์
“คุณคือหลวงจีนดินเหนียวผู้ปกป้อง 60 ชีวิตในหมู่บ้านของคุณ ขอคารวะวีรบุรุษเดินดินอย่างคุณ ” ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคนหนึ่งระบุ
ขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่า “คุณสกปรกเพราะโคลนก็จริง แต่ฉันคิดว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ชนบทหล่อดูดีที่สุดเลยล่ะ”
ที่มา : “‘Mud Buddha’: China official covered in sludge during mudslide while helping villagers evacuate” ในเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์