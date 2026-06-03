"จาง อีหมิง" ผู้ก่อตั้ง TikTok รวย 3 ล้านล้าน เบียด "มูเกช อัมบานี" ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ 2 เอเชีย

เอเจนซี - "จาง อีหมิง" ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไบต์แดนซ์ เจ้าของติ๊กต๊อกแซง "มูเกช อัมบานี" มหาเศรษฐีอินเดีย ก้าวขึ้นเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชียด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3 ล้านล้านบาท เพราะความนิยมของแอปฯ วีดิโอสั้นชื่อดัง รวมถึง AI แชตบอตโต้วเปา แต่อันดับ 1 เอเชียยังคงเป็น เกาตัม อดานี มหาเศรษฐีแดนภารตะ
วันนี้ (3 พ.ค. 69) สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นางจาง อีหมิง (张一鸣) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ByteDance เจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok ได้แซงหน้า นายมูเกช อัมบานี (Mukesh Ambani) มหาเศรษฐีชาวอินเดีย ขึ้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ภายหลังจากที่มูลค่ากิจการของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับกระแสบูมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ดัชนีมหาเศรษฐีบลูมเบิร์ก (Bloomberg Billionaires Index) ระบุว่า ทรัพย์สินสุทธิของจางพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 92,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านล้านบาท) ซึ่งช่วยตอกย้ำตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนของเขา ทั้งนี้ทรัพย์สินของจางเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่า นับตั้งแต่บลูมเบิร์กเริ่มติดตามความมั่งคั่งของเขาในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งในขณะนั้นเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 425,000 ล้านบาท)
ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ จาง อีหมิง เกิดจากความสำเร็จของ TikTok แอปพลิเคชันวิดีโอของ ByteDance รวมถึง "โต้วเปา" (豆包; Doubao) แชตบอต AI ของบริษัท ซึ่งมีผู้ใช้งานรายเดือนมากกว่า 300 ล้านคน และกลายเป็นแชตบอต AI ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีน
ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นปี 2569 ByteDance ยังได้โอนย้ายธุรกิจบางส่วนในสหรัฐอเมริกาให้กับกลุ่มนักลงทุนชาวอเมริกันอีกด้วย
"มูลค่ากิจการที่พุ่งสูงขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงความสำเร็จของแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างโต้วเปาในประเทศจีน" เอมี่ หลิน นักวิเคราะห์จาก Capital Securities ในเซี่ยงไฮ้ กล่าว
ในขณะเดียวกัน ดัชนีของบลูมเบิร์กเผยว่า อัมบานีร่วงลงไปอยู่อันดับที่ 3 ของเอเชีย โดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 86,900 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 2.85 ล้านล้านบาท) ส่วน เกาตัม อดานี (Gautam Adani) มหาเศรษฐีชาวอินเดียวัย 63 ปีเจ้าของกลุ่มบริษัท Adani ยังคงครองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของภูมิภาคด้วยทรัพย์สิน 117,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3.85 ล้านล้านบาท)