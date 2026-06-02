จ้าง “เพื่อนเที่ยว” ดีต่อใจ ! เทรนด์ใหม่ของคนหนุ่มสาวในจีน

งานรับจ้างเป็นเพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนเที่ยว ( companionship economy ) กลายเป็นงานบริการที่กำลังเติบโตและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกทีในประเทศจีน
ผู้บริโภคที่อยู่ลำพังตัวคนเดียวเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคนี้ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านหยวน ( ราว 241,000 ล้านบาท) ในปี 2568 จากการประมาณการที่อ้างโดยสื่อของรัฐ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ในการปีนยอดเขาไท่ซาน นักปีนเขาซึ่งมาคนเดียวสามารถจองและจ่ายเงินไม่กี่ร้อยหยวนเพื่อจ้างเพื่อนร่วมทาง ซึ่งจะช่วยแบกกระเป๋า ถ่ายรูปและเดินขึ้นไปตามบันไดหินทอดสู่ยอดเขาอันเลื่องชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจีนด้วยกัน
“เพื่อนร่วมทาง” ยังพร้อมให้บริการสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การวิ่งออกกำลังกาย การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการออกไปกินร้านหม้อไฟนอกบ้าน
ผู้ให้บริการมักเป็นนักศึกษาหรือคนทำงานอิสระรุ่นใหม่ ซึ่งโฆษณาหาลูกค้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เน้นจุดขายการมอบ "คุณค่าทางอารมณ์" เช่น ความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ เป็นเพื่อนคุยและคอยอยู่ช่วยเหลือ ความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้กลายเป็นบริการที่สามารถจองและชำระเงินได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับจากเพื่อนฝูงหรือครอบครัวญาติพี่น้องอีกต่อไป
ความต้องการ"บริโภคเชิงอารมณ์" ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในเมือง ซึ่งคนหนุ่มสาวชาวจีนอาศัยและทำงานอยู่ห่างไกลจากครอบครัวกันมากขึ้น มีชั่วโมงการทำงานยาวนานกว่าแต่ก่อน การรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิมจึงทำได้ยาก นักวิจัยและสื่อของรัฐระบุ
อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาว ซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานในจีนนั้น มีส่วนทำให้พวกเขาหันมาพึ่งพาการทำงานแบบอิสระและมีความยืดหยุ่น ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าทำงานและเลิกงานหรือสถานที่ทำงานแบบตายตัวกันมากขึ้น เช่น ทำงานส่งของ ขับรถรับส่ง และงานอื่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าจีนมีแรงงานแบบยืดหยุ่น ( flexible workers ) มากกว่า 200 ล้านคน
ถัง จวิ้นซิง อายุ 24 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในเมืองกุ้ยหลินทางตอนใต้ของจีน หารายได้พิเศษจากการขับรถและเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ทำเงินได้เดือนละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 หยวน ( ราว14,460- 24,100 บาท ) เขาค้นพบงานอิสระนี้ หลังจากอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งขอให้ช่วยขับรถให้เธอในการเดินทางท่องเที่ยวนานหนึ่งสัปดาห์
เฉิน เหวินซิน ลาออกจากกองทัพในปี 2565 ด้วยมีประสบการณ์การเดินป่ามากมาย จึงลองทำธุรกิจให้บริการนำเที่ยวเดินป่า โดยเน้นที่มณฑลซานตงทางภาคตะวันออก ปัจจุบันบริษัทขยายกิจการ จากพนักงานไม่ถึง 10 คนเป็นประมาณ 370 คน บริษัทคิดค่าบริการ 800 หยวน ( ราว 3856 บาท ) สำหรับการปีนเขาไท่ซาน ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในมณฑลซานตง ในช่วงเวลากลางวัน
ซามิ หว่อง นักจิตบำบัดและกรรมการผู้จัดการบริษัทวิจัย 3Drips Psychology มองว่า เสน่ห์ของการมีเพื่อนร่วมทางที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นใจ ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกว่าตนเองจะไม่ถูกปฏิเสธอย่างแน่นอน เพราะการถูกปฏิเสธจากเพื่อนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันจริงอาจเป็นเรื่องเจ็บปวด
"เมื่อคุณจ่ายเงินสำหรับบริการนี้ คุณจะได้รับคำตอบว่า 'ได้ค่ะ/ได้ครับ' เสมอ" เธอกล่าว
ที่มา : รอยเตอร์