ศัลยกรรมทำพิษ! สาวจีนตาปิดไม่สนิท น้ำตาไหลตลอดเวลา หลังทำตาสองชั้น ซ้ำร้ายโดนหมอเถื่อนฟ้องฐานแฉลงโซเชียล

เมื่อศัลยกรรมกลายเป็นฝันร้าย ทำลายความมั่นใจและเปลี่ยนชีวิตของหญิงแซ่หวังไปตลอดกาล หลังการผ่าตัดทำตาสองชั้นที่ผิดพลาด ส่งผลให้เธอไม่สามารถหลับตาให้สนิท แถมยังน้ำตาไหลตลอดเวลา
ตามรายงาน เมื่อ 6 ปีก่อน หวังจ่ายเงิน 12,000 หยวน (ประมาณ 60,000 บาท) เพื่อเข้ารับการผ่าตัดทำตาสองชั้น ที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู โดยมีหญิงแซ่เมิ่งเป็นผู้ทำการผ่าตัด
หลังจากผ่าตัด หวังมีอาการปวดตาอย่างรุนแรง เปลือกตาของเธอผิดรูป และมีของเหลวสะสมภายในดวงตาเป็นปริมาณมาก จนต้องถูกส่งตัวฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่
“ฉันโทร.หาเมิ่ง เธอบอกว่าฉันจะหายดีในอีกสองสามวัน หลังจากนั้นเธอก็ไม่รับสายฉันอีกเลย แพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่า เมิ่งได้ตัดต่อมน้ำตาของฉัน และทำการผ่าตัดผิดวิธี พวกเขาแนะนำให้ฉันเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข” หวังกล่าว
ทว่าถึงจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไข แต่หวังก็ยังคงไม่สามารถหลับตาให้สนิทได้ โดยในปี 2022 หน่วยงานประเมินความพิการทางสายตาในท้องถิ่นระบุว่า อาการของหวังนั้นเข้าข่ายความพิการระดับ 9 (ความพิการที่ร้ายแรงที่สุดในจีน คือ ระดับ 10)
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพบว่า เมิ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ และคลินิกเสริมความงามดังกล่าว ซึ่งปิดตัวลงหลังจากหวังเข้ารับการผ่าตัดไปได้ไม่กี่เดือน ก็ไม่มีใบอนุญาตในการจัดตั้งคลินิกเช่นกัน
“การทำตาสองชั้นทำให้ฉันประสบปัญหาหนักๆ มากมาย ฉันรู้สึกอับอายที่จะไปทำงาน หรือพบปะผู้คน ฉันต้องทนทุกข์ทรมานจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับ” หวังกล่าว
หวังตัดสินใจยื่นฟ้อง ทว่าก่อนที่ศาลจะตัดสิน เมิ่งได้ส่งทนายความมาไกล่เกลี่ย เพื่อเสนอที่จะจ่ายเงินชดเชย แลกกับการที่จะไม่ต้องรับโทษ โดยหวังจะได้รับเงินจำนวน 850,000 หยวน (ประมาณ 4,250,000 บาท) ภายใต้เงื่อนไขที่เธอจะต้องลบโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำตาสองชั้น พร้อมสัญญาว่าจะไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือสื่ออีก หากผิดสัญญา หวังจะต้องคืนเงินจำนวน 400,000 หยวน (ประมาณ 2,000,000 บาท) ให้เมิ่ง
อย่างไรก็ตาม แทนที่เรื่องทุกอย่างจะจบลง กลับกลายเป็นว่าหลังจากจ่ายเงินชดเชย เมิ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอด่าทอต่อว่า ใส่ร้ายหวังและครอบครัว จนหวังทนไม่ไหว ออกมาตอบโต้ โดยเธอได้เล่าเรื่องราวและเปิดโปงสิ่งที่เมิ่งกระทำลงไปทั้งหมด ก่อนที่จะถูกเมิ่งฟ้องในข้อหาละเมิดข้อตกลง ซึ่งต้นปีนี้ ศาลได้พิพากษาให้เมิ่งเป็นฝ่ายชนะคดี และสั่งให้หวังคืนเงิน จำนวน 400,000 หยวน และถึงหวังจะยื่นอุทธรณ์ก็ไม่เป็นผล
ทั้งนี้ หวังได้ฝากเตือนไปยังสาวๆ ที่คิดจะทำศัลยกรรมว่า “สาวๆ ทั้งหลาย โปรดนำเคสของฉันมาเป็นบทเรียน คิดให้รอบคอบมากๆ ก่อนทำศัลยกรรมเสริมความงาม เพราะมันอาจทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิต”
ที่มา : 女子割雙眼皮後「無法閉眼還狂流淚」 她崩潰喊：睡覺也睜眼
'Sleep with eyes open': China woman's bungled double eyelid surgery causes complications (SCMP)