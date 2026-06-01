ใหญ่เท่า 2 กำปั้น! แพทย์จีนช่วยชีวิตเกษตรกร ผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะขนาดยักษ์ หนัก 1.3 กก. หลังทนปวดมากว่า 3 ปี

เรียกว่าเป็นเคสอุทาหรณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกออนไลน์! สำหรับกรณีของนายเฉิน เกษตรกร วัย 56 ปี จากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้มีปัญหาในการปัสสาวะ แต่ไม่ยอมไปพบแพทย์ เลือกที่จะซื้อยามากินเองและปล่อยทิ้งไว้กว่า 3 ปี สุดท้ายตรวจพบนิ่วขนาดใหญ่ยักษ์ หนักถึง 1.3 กิโลกรัม
โดยนายเฉินต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขาด หรือสะดุดเป็นช่วงๆ ปวดแสบเวลาปัสสาวะ และมีเลือดปนในปัสสาวะ ซึ่งอาการที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เขาไม่กล้าเดินทางไปไหนไกลๆ ในตอนกลางวัน แถมตอนกลางคืนก็ยังต้องลุกมาปัสสาวะอยู่บ่อยๆ จนพักผ่อนไม่เพียงพอ
แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังไม่ยอมไปโรงพยาบาล เลือกซื้อยามากินเอง เพราะไม่อยากให้กระทบกับงาน กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ นายเฉินตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลสี่ว์เหวิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์กวางตุ้ง หลังจากถูกครอบครัวโน้มน้าวอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการตรวจ แพทย์พบนิ่วขนาดใหญ่ในกระเพาะปัสสาวะ โดยคาดว่าจะมีขนาดประมาณ 10x13 เซนติเมตร นิ่วขนาดใหญ่นี้แทบจะปิดกั้นพื้นที่ในกระเพาะปัสสาวะทั้งหมด ส่งผลให้เกิดภาวะไตบวมน้ำทั้ง 2 ข้าง (Bilateral Hydronephrosis) อีกทั้งยังเกิดการติดเชื้อ หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่รีบรักษา จะส่งผลกระทบต่อไตอย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่ภาวะยูรีเมีย (Uremia)ได้
ต่อมา ทีมแพทย์ได้ทำการปรึกษาและวางแผน ก่อนที่จะทำการผ่าตัดและนำนิ่วหนัก 1.3 กิโลกรัม ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะของนายเฉินได้สำเร็จ โดยขนาดของนิ่วดังกล่าวเทียบเท่ากับ 2 กำปั้น ตามรายงาน นี่ถือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกวางตุ้ง
ทั้งนี้ แพทย์ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของนายเฉิน อย่างไรก็ตาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะท่านหนึ่งเผยว่า นิ่วในกระเพาะปัสสาวะมักเกิดจากการที่ร่างกายขับปัสสาวะออกไปได้ไม่หมดและค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานาน ซึ่งในผู้ชายอาจเกิดจากต่อมลูกหมากโต หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ขาดการออกกำลังกาย หรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “นิ่วในกระเพาะปัสสาวะของเขาดูใหญ่กว่ากระเพาะปัสสาวะเสียอีก” “เขาต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งมาก ถึงอยู่มาได้ทั้งที่มีนิ้วที่หนักอย่างกับหินอยู่ในตัว” และ “เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่สบาย ควรรีบไปหาหมอ”
ที่มา : Chinese man who suffered painful urination for 3 years discovers 1.3kg stone in bladder (SCMP)
廣東56歲男忍受尿頻尿痛3年 膀胱取出1.3公斤巨型結石創粵西紀錄