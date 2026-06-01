ราคาทุเรียนในจีนดิ่ง 10-20% หลังซัพพลายล้นตลาด จุดกระแส "อิสรภาพทุเรียน" ในหมู่ชาวแดนมังกร

MGR Online - สื่อเวียดนามและสื่อจีนเผย ราคาทุเรียนที่วางขายในจีนปีนี้ลดลงราว 10-20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหตุเพราะยอดการนำเข้าที่สูงขึ้นจากฤดูเก็บเกี่ยว และการขนส่งที่รวดเร็ว เผยราคาถูกลงจนเกิดกระแสคำว่า "อิสรภาพในการกินทุเรียน" ชี้เวียดนามกำลังแข่งขันกับไทยอย่างหนักในการช่วงชิงตลาดจีน
วานนี้ (31 พ.ค. 69) เว็บไซต์ VN Express International ของเวียดนามรายงานว่า ราคาทุเรียนในประเทศจีนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปริมาณสินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากยอดการนำเข้าที่สูงขึ้น และเส้นทางการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยข้อมูลจากตลาดค้าส่งและร้านค้าปลีกเผยให้เห็นว่า ทุเรียนบางสายพันธุ์มีราคาถูกลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 10-20%
ไชน่า เดลี รายงานว่า ในบางพื้นที่ ทุเรียนที่เคยมีราคาสูงถึงลูกละ 400 หยวน (ประมาณ 1,950 บาท) ปัจจุบันราคาลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 100 หยวน หรือ ไม่ถึงลูกละ 500 บาทแล้ว โดยราคาที่ลดลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์เรื่อง "อิสรภาพในการกินทุเรียน" (หลิวเหลียนจื้อโหยว; 榴莲自由) ซึ่งเป็นวลีที่ผู้บริโภคชาวจีนใช้เรียกการที่สามารถเข้าถึงหรือซื้อหาอาหารที่เคยมีราคาแพงได้อย่างง่ายดาย
ณ ตลาดค้าส่งซินฟาตี้ (北京新发地) ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีน มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 24.15 หยวน ต่อ 500 กรัม ลดลง 14% จากช่วงต้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ บรรดาร้านค้าปลีกต่าง ๆ ก็เริ่มปรับลดราคาขายหน้าร้านลงตามราคาค้าส่งที่ถูกลงด้วยเช่นกัน
"ยอดขายโดยรวมในภาพรวมพุ่งสูงขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างแน่นอน"
ด้าน เดอะ สตาร์ (The Star) อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของ เหอ หัวซิน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อร่วมของกลุ่มชุมชน ณ ตลาดค้าส่งซินฟ่าตี้ในปักกิ่ง พร้อมระบุเสริมว่า "ปัจจุบันมีทุเรียนจากหลากหลายประเทศหลั่งไหลเข้ามาในตลาด โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์จากเวียดนามที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ"
ปัจจุบัน ประเทศจีนถือเป็นผู้นำเข้าและผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณ 82% ของการบริโภคทั่วโลก ซึ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย และเวียดนาม ที่เร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกและการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนมากขึ้น