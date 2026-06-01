เหมือนวันสิ้นโลก! พายุทรายถล่มฮาร์บินทำท้องฟ้ามืดมิดสุดสะพรึง

เกิดเหตุพายุทรายและลมกระโชกแรงพัดถล่มเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้ทัศนวิสัยในบางพื้นที่ลดต่ำลงเหลือไม่ถึง 100 เมตร และทำให้ท้องฟ้าในช่วงกลางวันมืดมิดลงราวกับเป็นเวลากลางคืน
สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CCTV) รายงานว่า สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลเฮย์หลงเจียงมีอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส โดยเมืองฮาร์บินมีอุณหภูมิสูงถึง 35.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้เกิดการสะสมของพลังงานที่ไม่เสถียรในชั้นบรรยากาศอย่างมหาศาล ก่อนที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้ามาปะทะอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดแนวพายุฝนฟ้าคะนอง (Squall-line) และกระแสลมแรงที่พัดเอาฝุ่นละอองจากหน้าดินที่แห้งแล้งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
หม่า จวิน ผู้อำนวยการสถาบันกิจการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งและมีทรายปนเปื้อนในมณฑลจี๋หลิน ได้หอบเอาฝุ่นละอองจำนวนมากเข้ามาสมทบในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทำให้พายุทรายเคลื่อนตัวและขยายความรุนแรงอย่างรวดเร็ว
ความรุนแรงของพายุดังกล่าวส่งผลให้ต้นไม้ในตัวเมืองฮาร์บินหักโค่นเป็นจำนวนมาก ยานพาหนะและสายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย รวมถึงเกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานจัดการเมืองและหน่วยงานจ่ายไฟฟ้าในท้องถิ่นกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อเคลียร์เส้นทางและกู้ระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ล่าสุด ทางการมณฑลเฮย์หลงเจียงได้ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะยังคงมีฝนตกชุก อุณหภูมิลดต่ำลง และมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเกิดพายุทอร์นาโดในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ที่มา: CCTV News และ Global Times