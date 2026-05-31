สลด! น้องแมวฮีโร่ร้องปลุกเจ้าของและครอบครัวหนีรอดไฟไหม้ปาฏิหาริย์ แต่ตัวเองต้องกลับดาวแมว

เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในนครเซินเจิ้น โชคดีที่เสียงร้องของเจ้าเหมียวช่วยปลุกสมาชิกทั้ง 3 คนของครอบครัวที่กำลังนอนหลับสนิทให้ตื่นขึ้น และทำให้พวกเขารอดชีวิต อย่างไรก็ตาม น่าเศร้าที่เจ้าเหมียวกลับต้องมาเสียชีวิต จากการสูดดมควันไฟเข้าไปเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงตี 4 ของวันที่ 25 พ.ค. ขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับฝันหวาน ก็ดันเกิดเพลิงลุกไหม้มาจากชั้น 3 ของอาคาร
ตามรายงาน ไฟลุกลามและลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากหน้าต่างระเบียงห้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มควันจำนวนมากยังปกคลุมไปทั่วทั้งในและนอกอาคาร ด้านนางเฉินซึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้นล่างบอกว่า เธอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาจากข้างนอก จากนั้นก็มีคนตะโกนว่า "ไฟไหม้!" ก่อนที่ทุกคนจะรีบวิ่งลงบันไดไปชั้นล่าง
"ตอนนั้นทุกคนต่างตื่นตระหนก บางคนยังไม่ทันสวมเสื้อผ้าให้ดีก็รีบวิ่งออกมาแล้ว บางคนใช้ผ้าขนหนูปิดปากและจมูกเพื่อหนีเอาชีวิตรอด" นางเฉินกล่าว
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รีบมายังที่เกิดเหตุทันทีและใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการดับไฟ ในส่วนห้องที่เป็นต้นเพลิงนั้น เป็นห้องของพ่อแม่ลูก โดยเพื่อนบ้านคนหนึ่งเผยว่า ครอบครัวนี้ตื่นขึ้นมาเพราะแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้ส่งเสียงร้องไม่หยุด “ไม่อย่างนั้น ไม่อยากนึกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น...น่าเศร้าที่แมวตัวดังกล่าวต้องมาตาย เพราะสูดควันไฟเข้าไปเยอะเกิน"
ทั้งนี้ สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ คาดว่าจะเป็นเพราะสายไฟเสื่อมสภาพ ทว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ที่มา : 深圳住宅凌晨起火！貓咪叫醒主人逃生後…吸入過量濃煙身亡 (ETtoday)
住宅深夜起火小猫叫醒主人逃难 自己却命丧火海 (Oriental Daily)