ศาลจีนสั่งจำคุกอดีตเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน 24 ปี ข้อหายักยอกทรัพย์และรับสินบน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2569 ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซินเซียง มณฑลเหอหนาน ตัดสินให้นายหลิว อิ้งเฉิง (อดีตฉายาทางธรรม พระซื่อ หย่งซิ่น) มีความผิดจริงในข้อหาเบียดบังทรัพย์สินขององค์กรโดยมิชอบ ข้อหายักยอกเงินทุน ข้อหารับสินบนในฐานะพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ และข้อหาให้สินบน รวมความผิดหลายกระทง ศาลจึงมีคำสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา 24 ปี และปรับเงินอีกจำนวน 3.5 ล้านหยวน (ประมาณ 17.5 ล้านบาท)
ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซินเซียงพบว่า ในระหว่างปี 2546 - 2568 จำเลยหลิว อิ้งเฉิง ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในฐานะเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน และประธานมูลนิธิการกุศลวัดเส้าหลิน ทำการเบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเองโดยมิชอบ ทั้งในลักษณะทำคนเดียวและร่วมมือกับผู้อื่น เป็นมูลค่ารวมกว่า 131 ล้านหยวน (ประมาณ 655 ล้านบาท) นอกจากนี้ ในช่วงปี 2555 - 2565 จำเลยยังได้ยักยอกเงินทุนของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเวลานานเกินกว่า 3 เดือนโดยไม่มีการคืนเงิน เป็นจำนวนรวมกว่า 151 ล้านหยวน (ประมาณ 755 ล้านบาท)
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา หลิว อิ้งเฉิง ยังได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นในการรับเหมาก่อสร้างโครงการของวัดเส้าหลิน รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับผลประโยชน์และทรัพย์สินโดยมิชอบ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 11.63 ล้านหยวน (ประมาณ 58.15 ล้านบาท) ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงปี 2538 ถึง 2565 หลิว อิ้งเฉิง ได้มอบทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 5.67 ล้านหยวน (ประมาณ 28.35 ล้านบาท) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของจำเลยหลิว อิ้งเฉิง มีความผิดจริงตามข้อหาข้างต้นทั้งหมด ซึ่งมูลค่าของการยักยอกทรัพย์และรับสินบนนั้นถือเป็นจำนวนที่สูงมากเป็นพิเศษ อีกทั้งพฤติการณ์ในการให้สินบนยังมีความร้ายแรง ตลอดจนระยะเวลาในการกระทำความผิดที่ยาวนาน สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง จึงต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกจับกุม หลิว อิ้งเฉิง ได้รับสารภาพอย่างตรงไปตรงมา และให้การยอมรับผิดพร้อมทั้งแสดงความสำนึกผิด ศาลจึงได้พิจารณาตัดสินลงโทษตามข้อเท็จจริงและระดับความรุนแรงดังกล่าว โดยหลังจากศาลอ่านคำพิพากษา หลิว อิ้งเฉิง ได้แถลงยอมรับคำตัดสินและระบุว่าจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ใด ๆ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซินเซียงได้เปิดการพิจารณาคดีนี้อย่างเปิดเผย โดยมีตัวแทนสภาประชาชนแห่งชาติ ตัวแทนสภาที่ปรึกษาทางการเมือง ตัวแทนจากวงการศาสนา ตัวแทนประชาชน และญาติของจำเลยเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีและการอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้ด้วย
ที่มา: People's Daily/ ภาพสำนักข่าวซินหัว