“บีวายดีต้าถัง” เลื่อนกำหนดเข้าสู่ตลาดไปต้นเดือนมิ.ย. หลังยอดสั่งจองล่วงหน้าพุ่งทะลุหนึ่งแสนคัน

ผู้ซื้อแห่เข้ามาสั่งจองล่วงหน้า บีวายดีต้าถัง ( BYD Datang หรือ BYD Great Tang) อย่างรวดเร็วเกินกว่าบริษัทบีวายดีค่ายผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่สุดของจีนจะผลิตได้ทัน
ตามข้อมูลของElectrek เว็บไซต์ข่าวสารยานยนต์ไฟฟ้านั้น ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังจากการเปิดตัวในงานปักกิ่งออโต้โชว์เมื่อเดือนเมษายน มียอดสั่งจองล่วงหน้ามากกว่า 30,000 คัน และพุ่งสูงกว่า100,000 คันภายในต้นเดือนพฤษภาคม
บีวายดีจึงได้เลื่อนการปล่อยรถรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดไปเป็นวันที่ 8 มิถุนายน จากเดิมที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยกำลังเร่งการผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาด Electrek รายงานโดยอ้างข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น
หวัง ชวนฟู่ ซีอีโอของบีวายดียังกล่าวด้วยว่า ความต้องการรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ Blade Battery 2.0 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบีวายดีนั้น "เกินกำลังการผลิต"
บีวายดีต้าถังเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ไฟฟ้า ขนาดใหญ่เต็มพิกัด ( full-size ) แบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมและระยะทางขับขี่ได้ไกลที่สุดรุ่นหนึ่ง มีจอแสดงผลขนาดใหญ่หลายจอที่แผงคอนโซลหน้ารถ จอความบันเทิงด้านหลัง และติดตั้งระบบไลดาร์บนหลังคาสำหรับคุณสมบัติช่วยขับขี่อัจฉริยะ
ผู้ซื้อตื่นเต้นกับบีวายดีต้าถัง เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเอกสารข้อมูลจำเพาะของรถรุ่นนี้ โดยบีวายดีระบุว่า ต้าถังมีระยะวิ่งได้ไกลสุดถึง 590 ไมล์ ( ราว 950 กิโลเมตร ) ราคาเริ่มต้นประมาณ 36,500 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 1,188,075 บาท) ในประเทศจีน และมีความเร็วในการชาร์จจาก 10% ถึง 70% ได้ในเวลาประมาณ 5 นาทีโดยใช้ระบบ Flash Charging ของบีวายดี
บีวายดีต้าถังเป็นที่นิยมตั้งแต่เริ่มแรกของการเปิดตัว แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอยากได้รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติครบเครื่องทั้งระยะทางการวิ่งที่ไกล การชาร์จเร็ว และพื้นที่ภายในที่เหมาะสำหรับครอบครัวในราคาที่เข้าถึงได้นั่นเอง
ที่มา : The Cool Down