ชี้ช่องทางรวย! สาวจีนรับแต่งหน้าให้แฟนคลับก่อนเข้าคอนเสิร์ต โกยเงินหลักแสนเข้ากระเป๋าใน 13 วัน

ติ่งอย่างไรให้ได้เงิน! "ซือเหวิน" ช่างแต่งหน้าประจำสตูดิโอถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในนครเฉิงตู ที่ปกติจะรับจ็อบแต่งหน้านอกสถานที่ให้กับคนใกล้ชิดเท่านั้น ได้ผันตัวมารับแต่งหน้าให้บรรดาแฟนคลับสาวๆ ก่อนเข้าคอนเสิร์ต หลังเล็งเห็นช่องทางหารายได้เสริม ที่ไปๆ มาๆ ดันทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ และมากกว่างานประจำด้วยซ้ำ
โดยจุดเริ่มต้นของการรับแต่งหน้าให้บรรดาแฟนคลับเกิดจากการที่เธอไปดูคอนเสิร์ตในปี 2024 แล้วสังเกตเห็นวัยรุ่นจำนวนมากแต่งหน้ามาดูคอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม ด้วยการใช้สีประจำตัวของศิลปินที่ชื่นชอบ แปะสติ๊กเกอร์ วาดโลโก้ หรือเขียนชื่อขวัญใจของพวกเขาบนใบหน้า เรียกว่าใครเห็นก็รู้ว่าตั้งใจมาเชียร์ศิลปินที่รักอย่างเต็มที่
ทีแรกเธอคิดว่า นี่คงเป็นเพียงกิจกรรมสนุกๆ ปรากฏว่าพอเดินสำรวจบริเวณสถานที่จัดคอนเสิร์ต กลับมีบูธรับแต่งหน้าในลักษณะนี้จำนวนมาก แถมคนก็เข้าคิวต่อแถวกันยาวเหยียด ซึ่งราคาก็มีตั้งแต่ 98-228 หยวน (ประมาณ 490-1,140 บาท) แม้ฝีมือของช่างแต่งหน้าจะอยู่ในระดับกลางๆ แต่บรรดาแฟนคลับก็ล้วนยินดีที่จะใช้บริการ เธอเลยตัดสินใจลองรับแต่งหน้าแนวนี้ดูบ้าง
ซือเหวินลงทุนซื้อเครื่องสำอางและอุปกรณ์เพิ่มเติมไปไม่ถึง 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ทว่าด้วยฝีมือและประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ก็ทำให้ผู้คนเลือกแต่งหน้ากับเธอ โดยซือเหวินยังช่วยออกแบบและจัดแต่งทรงผมให้ด้วย
บริการอันน่าประทับใจนี้ ส่งผลให้ลูกค้าบอกต่อกันปากต่อปาก จนคิวแน่นเอี้ยด โดยเฉพาะช่วงที่ "Mayday" วงร็อคไต้หวัน มีทัวร์คอนเสิร์ต ซือเหวินสามารถทำเงินได้มากกว่า 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) ภายในเวลาเพียง 13 วัน ซึ่งมากกว่ารายได้จากงานประจำของเธอเสียอีก จนเธอคิดวางแผนที่จะเปิดสตูดิโอแต่งหน้าสำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะในอนาคต
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการแต่งหน้า ซือเหวินยังปิ๊งไอเดียเปิดบริการให้เช่าแท่งไฟ ซึ่งหลังจากหักลบแท่งไฟที่เสียหายและชำรุด เธอยังคงได้กำไรประมาณ 6,000 หยวน (ประมาณ 30,000 บาท) ไม่เพียงเท่านั้น ซือเหวินยังขายสินค้า เช่น สติกเกอร์ พวงกุญแจ และสายคล้องคอ เพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ตามรายงาน การจัดคอนเสิร์ตไม่เพียงแต่สร้างความทรงจำดีๆ ให้ศิลปินและแฟนคลับ หากยังสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ที่มา : 現在最好賺不是上班！她替歌迷化妝13天爽賺13萬 演唱會商機炸裂 (CTWANT)