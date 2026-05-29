ระทึก! หินร่วงภูเขาเทียนเหมินซาน เคราะห์ดีไม่มีบาดเจ็บ

เกิดเหตุหินร่วงหล่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์) โดยพื้นผิวหินบริเวณภูเขาด้านหลังถ้ำเทียนเหมินได้เกิดการลอกตัวและร่วงหล่นลงสู่บริเวณพื้นที่ลาดชันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่
รายงานระบุว่า จุดที่หินตกนั้นอยู่ห่างจากเส้นทางเดินชมวิวของนักท่องเที่ยวในแนวทางตรงประมาณ 70 เมตร ซึ่งเป็นเขตที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า สาเหตุของหินร่วงครั้งนี้เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนและการผุพังตามธรรมชาติของชั้นหินเป็นเวลานาน โดยมีพื้นที่ผิวหินที่หลุดลอกประมาณ 2 ตารางเมตร ทั้งนี้ ทางอุทยานได้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างภูเขาโดยรอบอย่างละเอียดทันทีหลังเกิดเหตุ และยังไม่พบความเสี่ยงหรือสัญญาณเตือนของหินร่วงในจุดอื่น ๆ
ทางอุทยานเทียนเหมินซานเน้นย้ำว่า ที่ผ่านมาได้มีการจำกัดพื้นที่และควบคุมให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอยู่เฉพาะในบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยในเส้นทางท่องเที่ยวหลักรอบถ้ำเทียนเหมินทั้งหมด มีการติดตั้งหลังคาคอนกรีตป้องกันภัยและกำแพงกั้นแยกส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว หลังจากนี้ทางอุทยานจะยังคงตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของชั้นหินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อน
ที่มา: China News Service (中国新闻网)