ศาลจีนยืนยันคำพิพากษาคดี &'แก๊งฉ้อโกง&' ในเมียนมาตอนเหนือ นำโดยสวีฟาฉี่

วันพฤหัสบดี (28 พ.ค.) ศาลประชาชนชั้นสูงประจำเทศบาลนครฉงชิ่งมีคำพิพากษายกอุทธรณ์ในคดีกลุ่มอาชญากรที่นำโดยสวีฟาฉี่ พร้อมคงคำพิพากษาชั้นต้นที่มีประกาศเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ปีนี้ อีกทั้งมีคำสั่งรับรองโทษประหารชีวิตสวีโดยให้รอลงอาญา 2 ปี
คำพิพากษาชั้นต้นของศาลประชาชนชั้นกลางที่ห้าประจำฉงชิ่งระบุว่าการกระทำของจำเลยในคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางอาญา 6 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกง การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การลักลอบขนสินค้า และการค้ายาเสพติด
ส่วนจำเลยรายอื่นๆ ได้แก่ จางหลงหลง หลัวอวี้จวิน สีคังเฉียง และหลิวซื่อปิง ถูกตัดสินโทษตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตจนถึงจำคุกไม่เกิน 25 ปี พร้อมบทลงโทษเพิ่มเติม อาทิ การยึดทรัพย์สินและปรับเงิน ซึ่งจาง สี และหลิวได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว แต่ศาลพิจารณาชั้นที่สองมีคำสั่งยกอุทธรณ์ โดยระบุว่าคำพิพากษาชั้นต้นอ้างอิงจากพยานหลักฐานที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างชอบด้วยกฎหมาย
การสืบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา กลุ่มของสวีได้อาศัยอิทธิพลในภูมิภาคโกก้างทางตอนเหนือของเมียนมา ร่วมมือกับขบวนการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม โดยสร้างศูนย์ปฏิบัติการหลายแห่ง พร้อมรับบุคลากรจำนวนมากมาก่อเหตุฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ที่มุ่งเป้าพลเมืองจีน สร้างรายได้ผิดกฎหมายรวมกว่า 1.1 พันล้านหยวน (ราว 5.3 พันล้านบาท)
นอกจากนี้ กลุ่มดังกล่าวยังสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมทำร้ายสมาชิกระดับล่างของเครือข่ายที่ขัดขืนคำสั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย โดยสวียังมีส่วนพัวพันกับอาชญากรรมอื่นในลักษณะเป็นขบวนการ เช่น การลักลอบขนสินค้าและค้ายาเสพติด
