ไวรัล! นักศึกษาหนุ่มหล่อจนคิดว่าเป็น AI เปิดประวัติการศึกษายิ่งน่าทึ่ง (มีคลิป)

หล่อด้วย เรียนเทพด้วย! "เกาอี่ว์เหิง" นักศึกษาหนุ่มปี 4 จาก Dundee International Institute of Central South University ในฉางซา มณฑลหูหนาน โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน เพราะความหล่อเหลาที่ทำเอาผู้คนถึงกับคิดว่าไม่ใช่คนจริง แต่เป็น AI
โดยหนุ่มเกาอี่ว์เหิงกลายเป็นที่จับตามอง หลังเขากับเพื่อนได้ถ่ายคลิปโปรโมทและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งแค่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่กี่วัน ยอดไลก์ ยอดแชร์ก็พุ่งทะลุไปหลักแสน
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตกตะลึงในความหล่อของเขา พร้อมคอมเมนต์ เช่น "นี่คนจริงๆ เหรอ?" "จู่ๆ ก็มีแรงบันดาลใจในการเรียนขึ้นมาอย่างกะทันหัน" "หล่อมาก! เหมือนตัวละครที่สร้างโดย AI เลย" "อย่างกับหลุดมาจากการการ์ตูน" "คนทางขวาดูเหมือนภาพระดับ 4K ในขณะที่คนทางซ้ายอยู่ที่ 480P" "ควรจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์" "แมวมองอยู่ไหนเนี่ย" "ทั้งสองคนดูไม่เหมือนคนเรียนอยู่ชั้นเดียวกันเลย" และ "จุดประสงค์ของการมีอยู่ของคนทางซ้าย ก็เพื่อพิสูจน์ว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ถูกสร้างโดย AI"
มีรายงานว่า นอกเหนือจากความหล่อ เกาอี่ว์เหิงยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี โดยเขาได้รับข้อเสนอให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยระดับท็อปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเขียนพู่กันจีน จนชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "นี่มันพระเอกนิยายชัดๆ"
ภายหลังหนุ่มเกาอี่ว์เหิงเผยว่า เขาไม่คิดเลยว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ พร้อมบอกว่า อาจเป็นเพราะคลิปวิดีโอถูกปรับแต่งให้ดูดีขึ้น เลยทำให้เขาดูเหมือน AI อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกว่าคำพูดของผู้คนนั้นดูเกินจริงไปหน่อย ความจริงแล้ว เขาเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่ง และเป็นคนธรรมดาๆ ทั่วไปก็เท่านั้น
สำหรับการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ หรือ เกาเข่า (Gaokao) ประจำปี 2026 ที่กำลังจะมาถึง หนุ่มจากเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยนคนนี้ก็แนะนำว่า "ให้ทุกคนทำใจให้สบาย การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของชีวิต การรักษาสภาพจิตใจให้ดีและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่างหาก คือ สิ่งสำคัญที่สุด หวังว่าการสอบจะราบรื่น ทุกคนสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย สมกับที่พยายามมาตลอดกว่า 10 ปี!"
ทั้งนี้ แม้จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ทว่าสุดท้าย เกาอี่ว์เหิงก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัยถงจี้ ในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โด่ดเด่นและมีชื่อเสียงของจีน
ที่มา : 中南男大生拍加油片瘋傳 網民：帥到以為是AI