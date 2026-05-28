ขายชิป H200 ในจีนยังไม่ได้ ซีอีโอ Nvidia นั่งบอร์ดที่ปรึกษามหาวิทยาลัย "ฮาร์วาร์ดของจีน"ไปพลางๆ ก่อน

เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอของบริษัทอินวิเดีย ( Nvidia ) ตอบรับคำเชิญให้เข้าร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (SEM) ของมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ในกรุงปักกิ่ง ตามรายงานของหนังสือพิมพฺไฟแนนเชียลไทมส์ ซึ่งอ้างแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันพุธ ( 27 พ.ค. )
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
คณะกรรมการบริหารของ SEM ประกอบด้วยกรรมการ 65 คน ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2543 โดยปัจจุบันทิม คุก ซีอีโอของบริษัทแอปเปิลนั่งเป็นประธานและมีผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯหลายคนเป็นกรรมการ เช่น อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา ไมเคิล เดลล์ ผู้ก่อตั้งเดลล์เทคโนโลยีส์ สัตยา นาเดลลา ซีอีโอของบริษัทไมโครซอฟต์ และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของบริษัทเมตาแพลตฟอร์มส์ รวมถึงผู้บริหารด้านการเงิน เช่น เจมี ไดมอนแห่งเจพีมอร์แกน และแลร์รี ฟิงค์แห่งแบล็กร็อก ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ SEM โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมกันทุกปีที่กรุงปักกิ่ง
มหาวิทยาลัยชิงหวาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งบางครั้งได้รับการขนานนามว่า "ฮาร์วาร์ดของจีน" ซึ่งนักการเมืองชั้นนำของจีนหลายคนเคยเข้าศึกษา รวมถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเคยศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากข้อมูลของ Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัยชิงหวาติดอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2569 โดยสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ติดอันดับที่ 3 และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ติดอันดับที่ 12
เจนเซ่น หวง เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ได้เข้าร่วมในคณะเดินทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไปเยือนจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้
ข่าวการแต่งตั้งดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนยังไม่ไฟเขียวการจำหน่ายชิปเอไอ รุ่น H200 ของอินวิเดียในจีน แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ อนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนราว 10 แห่งซื้อชิปรุ่นนี้ได้แล้วก็ตาม
แม้เผชิญกับอุปสรรคในตลาดจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างรายได้ให้อินวิเดียประมาณ1 ใน 5 ของรายได้ทั้งหมด แต่หวงยังคงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอินวิเดียในการให้บริการลูกค้าในจีนและพันธมิตรในภูมิภาคนี้ ซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานมาประมาณสามทศวรรษแล้ว
ที่มา : รอยเตอร์ / Benzinga