ทุนหมื่นบาท! หนุ่มจีนใช้ AI สร้างหนังสั้น เข้าตาผู้กำกับฮอลลีวูด

หนุ่มจีนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนรมิตภาพยนตร์สั้นขึ้นมาด้วยตนเองภายในเวลาเพียง 10 วัน และใช้เงินทุนไปเพียง 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) จนผลงานไปเข้าตาผู้กำกับชื่อดังจากฮอลลีวูดที่ถึงกับออกปากชมและเสนอโอกาสร่วมงานด้วย
ผลงานหนังสั้นดังกล่าวมีชื่อว่า "ซอมบี สแกเวนเจอร์" (Zombie Scavenger) ความยาว 3.5 นาที นำเสนอในสไตล์อะตอมพังก์ (Atompunk) บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างหุ่นยนต์และหุ่นโมเดล ผลงานนี้ถูกปล่อยลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม โดย หลิว จื่ออวี่ ชายหนุ่มวัย 29 ปี จากอำเภอซินผิง มณฑลยวี่หนาน (ยูนนาน)
กระแสของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เริ่มโด่งดังไปทั่วโลกหลังจาก พีเจ แอกเซตตูโร (PJ Accetturo) ผู้กำกับและนักสร้างภาพยนตร์ด้วย AI ชื่อดังในฮอลลีวูด ได้นำไปแชร์ต่อในวันถัดมาพร้อมระบุว่า "นี่คือหนึ่งในหนังสั้นที่ดีที่สุดที่ผมได้ดูในรอบหลายปี" และประกาศตามหาตัวผู้สร้างเพื่อดึงไปร่วมงาน ปัจจุบันยอดเข้าชมหนังสั้นเรื่องนี้พุ่งทะลุ 60 ล้านครั้งทั่วโลกแล้ว
ทางด้าน หลิว จื่ออวี่ เปิดเผยว่า ตนเองไม่ได้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือศิลปะมาโดยตรง แต่จบจากโรงเรียนเทคนิคในสาขาการขับและบำรุงรักษาเครื่องยนต์สันดาปภายใน เคยทำงานเป็นพนักงานขับรถไฟนาน 3 ปี ก่อนจะผันตัวมาเป็นช่างภาพงานแต่งงานในปัจจุบัน
เขาเพิ่งเริ่มหันมาศึกษาการใช้ AI สร้างวิดีโอเมื่อต้นปี 2569 นี้เอง หลังจากที่พ่อแม่ขอให้ช่วยทำสื่อโฆษณาสำหรับพิธีเปิดโรงแรมของครอบครัว สำหรับเงินทุน 3,000 หยวนที่ใช้ไปนั้น เป็นค่าสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์และค่าบริการระบบ AI เท่านั้น
หลิวได้แลกเปลี่ยนอีเมลกับทีมงานของแอกเซตตูโรแล้ว และได้รับคำเชิญชวนให้ไปทำโฆษณาหรือภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาในอนาคต แต่ในปัจจุบันเขายังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และต้องการโฟกัสการทำงานในประเทศจีนก่อน นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์ของหนังสั้นเรื่องนี้ได้รับการเซ็นสัญญากับบริษัทภาพยนตร์ในจีนเรียบร้อยแล้ว โดยเขาจะทำหน้าที่ดูแลทิศทางเนื้อเรื่องหลัก
"ผมไม่อยากหลงระเริงไปกับความสำเร็จในระยะสั้น และจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ต่อไป" หลิวกล่าวทิ้งท้าย
ที่มา: South China Morning Post