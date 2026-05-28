"หวังอี้" หารือ "สีหศักดิ์" หนุนจีน-ไทยร่วมปฏิรูปธรรมาภิบาลโลก

เมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบปะหารือกับสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย นอกรอบการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ว่าด้วย "การยึดมั่นวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และการเสริมสร้างระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง" ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ
หวังกล่าวว่าจีนยินดีจะทำงานร่วมกับไทยเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลก โดยจีนชื่นชมที่ไทยมีบทบาทบนเวทีนานาชาติมากขึ้น และทั้งสองประเทศควรทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหประชาชาติ
ฝ่ายจีนชื่นชมที่ไทยยึดมั่นหลักการจีนเดียวอย่างหนักแน่นและพร้อมยกระดับการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับฝ่ายไทย รวมถึงเรียกร้องการเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่สำหรับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ จีนสนับสนุนไทยและกัมพูชารักษาการเจรจาหารือเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ และจีนพร้อมดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการนี้
ด้านสีหศักดิ์กล่าวว่าโลกต้องการกฎเกณฑ์มากกว่าลัทธิเอกภาคีนิยมหรือการกระทำเพียงฝ่ายเดียว พร้อมเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมปกป้องสิทธิอำนาจของสหประชาชาติ โดยไทยยึดมั่นนโยบายจีนเดียวและยินดีจะทำงานร่วมกับจีนเพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการสร้างประชาคมไทย-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน รวมถึงขอบคุณจีนสำหรับความพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา พร้อมเสริมว่าการเจรจาสื่อสารกับฝ่ายกัมพูชาจะดำเนินต่อไปเพื่อแสวงหาสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดน
(ที่มา/แฟ้มภาพซินหัว : หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะกับสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย นอกรอบการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 26 พ.ค. 2026)