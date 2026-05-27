สะเทือนใจ! แม่วัวถูกส่งไปเชือด พ่อวัวพยายามขวาง-วิ่งตามรถ พร้อมส่งเสียงร้องไม่หยุด

ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสารและรู้สึกเศร้าใจไปตามๆ กัน! สำหรับคลิปวิดีโอพ่อวัววิ่งตามรถบรรทุกที่กำลังขนแม่วัวไปยังโรงเชือด พร้อมส่งเสียงร้องตลอดทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชนบทของมณฑลหูเป่ย โดยหลังจากเจ้าของตัดสินใจขายแม่วัว ผู้ซื้อก็นำรถมารับแม่วัวไปเชือด ทว่าพอรถบรรทุกเคลื่อนตัวออกไป พ่อวัวก็พยายามขัดขวางและวิ่งตามไปกว่า 2 กิโลเมตร
ตลอดทาง พ่อวัวส่งเสียงร้องไม่หยุด ด้านแม่วัวก็มีการส่งเสียงตอบกลับเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สุดท้ายผู้คนต้องเข้ามาช่วยกันจับพ่อวัวเอาไว้ ก่อนพากลับเข้าคอก
ภายหลังนายจาง ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเปิดเผยว่า "พ่อวัวตัวนี้เป็นวัวที่ดีมาก เมื่อคู่ของมันถูกขาย มันพยายามไล่ตามท้ายรถ ส่งเสียงเรียกให้คู่ของมันลงมาจากรถ และจะไม่ยอมให้ขายคู่ของมันไป"
ภาพที่มันวิ่งตามรถนั้น สร้างความสะเทือนใจและทำให้เขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี แม้จะรู้ว่าสัตว์ก็มีหัวใจและมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ ทว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวก็ต้องเลี้ยงและขายวัว เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเช่นกัน
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "เหตุการณ์แบบนี้พบเจอได้ไม่บ่อยนัก จริงๆ แล้วไม่ควรที่จะขายมันเลย ไม่งั้นอาจจะได้บุญมหาศาล" "ถ้าฉันเจอแบบนี้ ฉันจะซื้อวัวตัวนี้มาเลี้ยง" "วัวตัวนี้มีความรู้สึกนึกคิด อย่าฆ่ามันเลย" "สัตว์ทุกตัวมีความรู้สึก" "วัวฉลาดและรู้เรื่องจริงๆ คุณยายของฉันเล่าให้ฟังว่า หลังจากแม่วัวคลอดลูก เจ้าของต้องการขายลูกของมัน แม่วัวก็คุกเข่าลงต่อหน้าเขา" และ "คลิปนี้ดูแล้วทำเสียน้ำตา"
牛界純愛天花板 「女友」被帶走屠宰 公牛狂追兩公里 一路哀嚎唔肯停
ที่มา : 母牛被买走宰杀 公牛追车两里路不断哀嚎 (Oriental Daily)