ยังไม่มาต่างประเทศ ! ฤดูร้อนปีนี้นักท่องเที่ยวจีนกว่าครึ่งเลือกเที่ยวในบ้าน

จีนเป็นหนึ่งในประเทศ ซึ่งประชาชนมีความพร้อมสุด ๆ ที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้ จากผลสำรวจโดยอลิอันซ์ พาร์ตเนอร์ (Allianz Partners) และอีกหลายบริษัท เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ( 26 พ.ค. )
การสำรวจครอบคลุม 10 ตลาดหลักทั่วโลก รวมถึงจีน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมและความชอบการเดินทางในรูปแบบใดของผู้บริโภคทั่วโลก
ผลสำรวจพบว่า ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 74 และที่น่าสนใจก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนแสดงความกระตือรือร้นที่จะเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 81 อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 59 เลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าไปต่างประเทศในช่วงฤดูร้อนนี้ ( ฤดูร้อนในจีนตรงกับช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค. )
สำหรับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 18 เลือกไปประเทศเพื่อนบ้านและร้อยละ 14 เลือกไปยุโรป รองลงมาคือส่วนอื่นๆ ของเอเชีย ร้อยละ 10 อเมริกาเหนือ ร้อยละ 7 ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร้อยละ 5 โอเชียเนีย ร้อยละ 4 และอเมริกาใต้ ร้อยละ 3
หวัง หลี่ กรรมการผู้จัดการของอลิอันซ์ พาร์ตเนอร์ ประจำประเทศจีนชี้ว่า ด้วยสภาพความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การเลือกเดินทางภายในประเทศจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากจีนยังคงเป็นฐานลูกค้าหลักที่มีเสถียรภาพในต่างประเทศ โดยอลิอันซ์ พาร์ตเนอร์ Allianz คาดว่า ด้วยการฟื้นตัวของเส้นทางบินระหว่างประเทศและการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าเพิ่มเติมจะทำให้การท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มฟื้นตัว ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2569 - 2570
นอกจากนั้น ผลสำรวจยังพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนคือมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น เลือกทริป ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงลึกและคุณค่าที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น การท่องเที่ยวเพื่อร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นงานอดิเรก หรือการไปชมการแข่งขันกีฬา การชมคอนเสิร์ต ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ หรือทริปที่ผสมผสานการทำงานกับการพักผ่อนเพื่อยืดระยะเวลาวันหยุดให้ยาวนานขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวได้พัฒนาไปไกลกว่าการชมสถานที่ท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม และได้กลายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตร่วมสมัยไปแล้ว
ที่มา : โกลบอลไทมส์