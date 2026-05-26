เจ้าของผวา! หลังมีคนคุกคาม หมายเอาชีวิต "เสี่ยวไป๋" น้องหมานักเก็บขวดสุดขยันที่มีเงินเก็บกว่าครึ่งล้าน

อย่าทำน้อง! เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่ง ซึ่งต้องสงสัย ว่าจะวางยา "เสี่ยวไป๋" สุนัขพันธุ์เฟรนช์ชี่ หรือเฟรนช์บูลด็อก จากเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ที่ชื่นชอบและขยันเก็บขวดพลาสติกตามท้องถนนเป็นชีวิตจิตใจ จนโด่งดังไปทั่วโซเชียล ทำรายได้จากคลิปสั้นและมีเงินเก็บจากการเก็บขวดตลอดหลายปีที่ผ่านมา กว่า 100,000 หยวน (ประมาณ 5 แสนบาท)
ตามรายงาน นายจางซึ่งเป็นเจ้าของเสี่ยวไป๋เปิดเผยว่า มีพลเมืองดีส่งภาพบทสนทนาของกลุ่มทารุณกรรมสัตว์ ที่กำลังวางแผนวางยาเสี่ยวไป๋มาให้เขา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา
โดยสมาชิกภายในกลุ่มแชตดังกล่าว ได้แชร์ที่อยู่ของนายจาง พร้อมวางแผนแจกจ่ายยารักษาวัณโรค ที่ตัวยาจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเสี่ยวไป๋
ช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น นายจางก็พบชายสวมชุดสีขาวเดินถือร่มวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านของเขา เขาจึงรีบแจ้งตำรวจ พร้อมส่งหลักฐานเป็นภาพบทสนทนาของกลุ่มทารุณกรรมสัตว์ และภาพจากกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะนำไปสู่การจับกุมในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ระหว่างนั้นนายจางจำเป็นต้องกักบริเวณเสี่ยวไป๋ให้อยู่แต่ในบ้าน ทำเอาเสี่ยวไป๋ถึงกับซึม แต่พอได้ออกมานอกบ้านอีกครั้ง มันก็กลับมาร่าเริงเหมือนเดิม และปฏิบัติภารกิจเก็บขวดพลาสติกตามท้องถนนอย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยนายจางประกาศว่า จะเดินหน้าต่อสู้กับกลุ่มทารุณกรรมสัตว์ให้ถึงที่สุด เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ ที่เคยตกเป็นเหยื่อด้วย
“พวกที่ทารุณกรรมสัตว์ถือเป็นพวกขยะสังคม ผมมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อแก้แค้นให้กับสัตว์ที่ถูกพวกเขาฆ่าตาย”
หลังเรื่องราวของเสี่ยวไป๋ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น เช่น “หวังว่าตำรวจจะลงโทษหนักๆ คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้” และ “เสี่ยวไป๋น่ารักและใจดีมาก มันไม่ได้สร้างความรำคาญ หรือทำร้ายใคร แต่กลับถูกคนชั่วทำร้าย ช่างเป็นกลุ่มที่มีความคิดบิดเบี้ยวเสียเหลือเกิน”
ที่มา : French bulldog in China known for collecting plastic bottles faces threats from animal abusers (SCMP)