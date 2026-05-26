จีนออก "เลขประจำตัว" หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วประเทศ มุ่งยกระดับความปลอดภัย

จีนได้เปิดตัวโครงการระดับชาติภายใต้ชื่อ "แพลตฟอร์มบริการการจัดการวงจรชีวิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์" (Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดรหัสเฉพาะให้แก่หุ่นยนต์สองขาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รหัสนี้จะใช้สำหรับติดตามตรวจสอบหุ่นยนต์ตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการรีไซเคิล โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบอัจฉริยะ (HEIS) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน
อวี่ซิ่วหมิง รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน (CESI) เปิดเผยว่า แนวปฏิบัตินี้จะครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ รวมถึงผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ขาย ผู้ใช้งาน และโรงงานรีไซเคิล โดยระบบ ID นี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหลักด้านความปลอดภัย การควบคุมดูแล และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งช่วยเร่งการนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปใช้งานจริง
ปัจจุบันโครงการระดับชาติตัวนี้ได้นำมาบังคับใช้กับผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในจีนแล้วกว่า 100 ราย และมีหุ่นยนต์มากกว่า 28,000 ตัว จาก 200 รุ่นที่ได้รับรหัสอัตลักษณ์ดิจิทัลนี้แล้ว
ข้อมูลงานวิจัยจากบริษัทที่ปรึกษาการตลาด อินเตอร์เนชันแนล ดาตา คอร์ปอเรชัน (IDC) เมื่อเดือนมกราคมระบุว่า ตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกมีการขยายตัวถึงร้อยละ 508 ในปีที่ผ่านมา โดยมียอดจัดส่งทั่วโลกรวมประมาณ 18,000 ตัว ซึ่งผู้ผลิตจากจีนถือเป็นผู้นำตลาดโดยได้รับการสนับสนุนจากห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
