คลิกคลิป : ชาวฮ่องกงลุ้นประวัติศาสตร์นักบินอวกาศชาวฮ่องกงคนแรกในภารกิจเสินโจว-23

การปล่อยยานอวกาศภารกิจเสินโจว-23 ของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้น สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หลังมีการคาดการณ์ว่า ภารกิจครั้งนี้อาจสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งนักบินอวกาศชาวฮ่องกงขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งแรก
ความคาดหวังนี้ เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลังมีการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของภารกิจเสินโจว-23 ซึ่งมีองค์ประกอบเด่นเป็นรูปดอกชงโค ดอกไม้สัญลักษณ์ของฮ่องกง ทำให้คาดกันว่า ความฝันของชาวฮ่องกงในการมีนักบินอวกาศกำลังจะกลายเป็นจริง
ย้อนกลับไปในปี 2024 ระหว่างกระบวนการคัดเลือกนักบินอวกาศรุ่นที่ 4 ของ China Manned Space Agency (CMSA) ฮ่องกงมีตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายเป็นครั้งแรก ข้อมูลระบุว่า ตัวแทนจากฮ่องกงเป็นผู้หญิง ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจบรรทุกสัมภาระ (payload expert) และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจการในกองกำลังตำรวจฮ่องกง
ชาวฮ่องกงต่างยินดีที่หนึ่งในชาวฮ่องกงอาจได้ร่วมภารกิจประวัติศาสตร์นี้ และมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศของชาติ Sze Ching-lau สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประธานสหพันธ์สมาคมชาวฝูเจี้ยนแห่งฮ่องกง กล่าวว่า ฮ่องกงมีจุดแข็งจากการมีมาตุภูมิเป็นแรงสนับสนุน ทำให้สามารถมีส่วนร่วมในโครงการอวกาศที่สำคัญของจีน สิ่งนี้พิสูจน์ว่า หลักการ ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลเป็นรูปธรรม
หลายฝ่ายมองว่า เป้าหมายการพัฒนาและแผนระยะยาวด้านการสำรวจอวกาศของจีน กำลังเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่ในฮ่องกง Edward Leung Hei ประธานกิตติมศักดิ์ องค์กรเยาวชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 กำหนดเป้าหมาย ที่จีนจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศ สิ่งนี้ได้สร้างเวทีให้เยาวชนฮ่องกงได้ไล่ตามความฝัน ที่จำเป็นต้องก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิม เดินตามรอยนักบินอวกาศด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ และอุทิศตนเพื่อรับใช้ประเทศผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่มา : China Media Group