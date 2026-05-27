คลิกคลิป : จีนอนุมัติคลื่นความถี่ 6GHz สำหรับการทดลองพัฒนาเทคโนโลยี 6G

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ประกาศอนุมัติการใช้คลื่นความถี่ย่าน 6GHz สำหรับการทดลองเทคโนโลยี 6G ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่
การอนุมัติดังกล่าว ให้อำนาจแก่กลุ่มส่งเสริม IMT-2030 (6G) ในการดำเนินการทดลองเทคโนโลยี 6G ในพื้นที่ที่กำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบเทคโนโลยี บนพื้นฐานของสถานการณ์การใช้งานสำคัญและตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพที่กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
MIIT ระบุว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเร่งการวิจัยและพัฒนา การกำหนดมาตรฐาน และการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมของเทคโนโลยี 6G ในจีน พร้อมส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรม 6G ของจีน
ภายในปี 2026 งานวิจัยและพัฒนา 6G ของจีนคาดว่าจะอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก และได้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการเร่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการกำหนดมาตรฐานแล้ว
ปัจจุบันจีนกำลังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ผ่านระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้งาน โดยคาดว่าจะสามารถจัดทำมาตรฐานสากลฉบับแรกได้สำเร็จและเริ่มการใช้งานเชิงพาณิชย์ในระยะแรกภายในปี 2029
ที่มา : China Media Group