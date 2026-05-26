คลิกคลิป : ผู้นำจีน-รัสเซียประกาศความสัมพันธ์จีน-รัสเซียก้าวสู่ “ยุคใหม่”

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย เดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2026 นับเป็นการเยือนจีนครั้งที่ 25 โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวต้อนรับว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซีย และครบรอบ 25 ปีของการลงนามความร่วมมือว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-รัสเซีย
ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จีนและรัสเซียพัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในยุคใหม่ บนพื้นฐานของความเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน ความจริงใจ และความร่วมมือที่มุ่งประโยชน์ร่วมกัน
ขณะที่ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนก็ขยายตัวอย่างมั่นคง และทำให้ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาที่รวดเร็วและมีผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน พลังงาน คมนาคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่
กระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียในปี 2025 ทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และจีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียติดต่อกันเป็นปีที่ 16
ปีนี้ยังถือเป็นการเริ่มต้น “ปีแห่งการศึกษาจีน-รัสเซีย” ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองระดับชาติครั้งที่ 10 ระหว่างสองประเทศ โดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังร่วมลงนามและออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และจีนยังขยายมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองรัสเซียออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2027
ในมิติพหุภาคี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเรียกร้องให้จีนและรัสเซียเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เสริมพลังให้กลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South) และผลักดันการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสม
ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินกล่าวว่า ความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนได้ก้าวสู่ระดับที่ “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสถียรภาพ พร้อมยืนยันว่ารัสเซียพร้อมร่วมมือกับจีนในเวทีพหุภาคี สนับสนุนจีนในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ยกระดับบทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization) และเสริมความเป็นเอกภาพภายในกลุ่ม BRICS
ที่มา : China Media Group