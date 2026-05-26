คลิกคลิป : จีนเตรียมส่งยานเสินโจว-23 พร้อมนักบินอวกาศปฏิบัติภารกิจในอวกาศ

จีนปฏิบัติการซ้อมภารกิจเสินโจว-23 อย่างเต็มรูปแบบ ที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน โดย China Manned Space Agency (CMSA) ระบุว่า ยานอวกาศเสินโจว-23 พร้อมจรวดขนส่ง Long March-2F ถูกเคลื่อนย้ายไปยังแท่นปล่อยในสภาพพร้อมใช้งาน 100%
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมการซ้อมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมีการตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ทั้งจรวดและตัวยานอวกาศ การซ้อมครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมปล่อย การจุดระเบิด และแยกตัวของจรวดและยานอวกาศ
Li Zhe วิศวกร China Aerospace Science and Technology Corporation กล่าวว่า ทีมงานซ้อมภารกิจหลักในช่วงก่อนการปล่อย ระหว่างการปล่อย ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างยานอวกาศกับระบบภาคพื้น ระบบตรวจวัดและควบคุมการสื่อสารกับนักบินอวกาศ การซ้อมยังรวมถึงการตรวจสุขภาพนักบินอวกาศ การตั้งค่าสถานะโมดูล และขั้นตอนหลังจากที่นักบินอวกาศเข้าสู่ยานแล้ว
Wang Lizhi จากศูนย์นักบินอวกาศแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ทุกกระบวนการดำเนินไปอย่างแม่นยำและไร้ข้อผิดพลาด นักบินอวกาศและทีมงานทำงานประสานกันได้อย่างยอดเยี่ยม ขณะที่การประสานงานกับทีมบัญชาการภาคพื้นดินก็เป็นไปอย่างราบรื่น
เขากล่าวด้วยว่า ขั้นตอนต่อไปเป็นการทบทวนและสรุปผลการซ้อมทั้งหมด ขณะที่ภารกิจสำคัญที่สุดของนักบินอวกาศในเวลานี้ คือ การดูแลรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้พร้อมสำหรับภารกิจครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง
ที่มา : China Media Group