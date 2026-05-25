เปิดใจทหารจีนผู้ยืนนิ่งดั่งหินผา ไม่สะท้าน “แอร์ฟอร์ซวัน”เฉียดผ่าน

หลังจากทหารกองเกียรติยศนายหนึ่งในกองทัพปลดแอกประชาชนจีน กลายเป็นข่าวโด่งดัง เรียกเสียงชมเชยจากผู้คนทั่วโลก เมื่อได้เห็นคลิปวิดีโอการยืนหยัดรักษาการณ์อย่างสงบของเขา ขณะเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กำลังเลี้ยวกลับลำอยู่ใกล้ ๆ ชนิดลมหายใจรดต้นคอนั้น
ล่าสุด ทหารในคลิปวิดีโอ ซึ่งกำลังเป็นไวรัล ยอดวิวหลายล้าน นามว่า หลิว เจิ้นเฉิง วัย 23 ปี ได้ให้สัมภาษณ์กับโกลบอลไทมส์สื่อรัฐบาลจีน เกี่ยวกับบทบาทของเขาในฐานะทหารกองเกียรติยศ ซึ่งถือเป็นประตูต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ตัวจริง หลิวดูเด็กและท่าทางผ่อนคลายกว่าที่เห็นในคลิปวิดีโอ และบางครั้งก็ยิ้มอย่างเขินๆ เขาเรียกบทบาทของทหารกองเกียรติยศว่า เป็น “ด่านแรก”ของการทูต พูดมาถึงตรงนี้หลิวมีสีหน้าเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ น้ำเสียงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจ
“เมื่อผมยืนอยู่ตรงนั้น ผมไม่ได้แค่แสดงตัวเอง แต่ยังเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของทหารจีนและการทูตของชาติมหาอำนาจอีกด้วย คล้ายๆ กับนามบัตรใบแรกที่ใช้ในงานด้านการทูตของชาติมหาอำนาจนั่นเอง เราต้องแสดงภาพลักษณ์ของประเทศจีนและทหารจีนให้โลกได้ประจักษ์ นั่นคือเหตุผลที่ผมต้องรักษาท่าทีที่มั่นคงไม่หวั่นไหว” หลิวเปิดใจ
หลิวเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า จุดที่เครื่องบินเคลื่อนตัวใกล้ที่สุดกับเขานั้น อยู่ห่างกันไม่ถึง 20 เมตร เสียงดังทำให้เขาหูอื้อชั่วขณะ ขณะที่ความร้อนจากเครื่องยนต์พุ่งปะทะแผ่นหลัง ทำให้ตัวของหลิวโน้มไปข้างหน้าโดยสัญชาตญาณ
“ ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนประจำวันของเรา นั่นคือการอาศัยความมั่นคงทางกายภาพเพื่อทรงตัว" เขากล่าว
เมื่อถูกถามเรื่องที่คลิปวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลต่างประเทศ
หลิวยอมรับว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องนี้
“สำหรับพวกเรา มันเป็นเพียงการมอบหมายภารกิจตามปกติน่ะครับ ไม่ต่างจากการฝึกซ้อมประจำวันอะไรเลย” เขากล่าว
หลิวบอกด้วยว่า การฝึกซ้อมตามปกติของทหารกองเกียรติยศนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการรบจริง มีสนามฝึกที่เหมือนกับสนามรบ จึงทำให้พวกเขามีสติมั่นคงและปฏิบัติภารกิจทุกอย่างได้อย่างใจเย็น
จากข้อมูลที่โกลบอลไทมส์ได้รับทราบมานั้น ผู้สมัครเข้าเป็นทหารกองเกียรติยศต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวด โดยต้องมีส่วนสูง 1.85 -1.90 เมตร มีรูปร่างสมส่วนและสง่าผ่าเผย ไม่ผอมหรืออ้วนเกินไป
หลังจากได้รับการคัดเลือก พวกเขาจะต้องเข้ารับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทุกวัน รวมถึงการฝึกยืนตรงประมาณสองชั่วโมง ซึ่งยังมีการจำลองสภาพการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีลมแรง เสียงดัง หรือในสถานการณ์ที่เหมือนกำลังมีการสู้รบเกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้ ขณะทรัมป์เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวของเดลีเมล์ประจำทำเนียบขาว เหลือบไปเห็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัยสุดยอดของหลิว จึงบันทึกคลิปวิดีโอความยาว 35 วินาทีนี้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก
ที่มา : โกลบอลไทมส์