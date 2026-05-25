หนุ่มเศร้าปลาคาร์พตาย! เพื่อนสนิทใจดีช่วย "ฌาปนกิจ" ทั้งต้ม-ผัด อร่อยเด็ดจนต้องบอกต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : สื่อจีน)
กลายเป็นเมนูเด็ดไปแล้ว! ปลาคาร์พตัวโตเกิดน็อคน้ำตาย ทำเอาหนุ่มจากมณฑลซานตง เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก และไม่รู้จะจัดการกับซากของมันอย่างไร ก่อนที่จะได้เพื่อนสนิทอาสาช่วยจัดการให้ ด้วยการเอาไปทำอาหาร

ตามรายงาน ปลาคาร์พตัวดังกล่าวหนักประมาณ 10 กก. โดยหนุ่มคนนี้ประคบประหงมเลี้ยงดูมันมา 2-3 ปีแล้ว และเพราะสูญเสียไปกะทันหัน เลยทำให้เขารู้สึกทำใจไม่ได้

ด้านเพื่อนสนิทเห็นแล้วเสียดาย จึงขอนำปลากลับไปต้มซุป พร้อมพบว่าปลานั้นมีไข่จำนวนมาก แค่เฉพาะไข่ปลาอย่างเดียวก็หนักประมาณ 1 กิโลกรัมแล้ว จึงจัดการนำไข่ไปผัด และรีวิวว่า "รสชาติอร่อยมาก มันๆ แถมหอมมากอีกด้วย!"

ขณะที่หนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของบอกว่า เขาไม่ได้กินเลยสักคำ เพราะเลี้ยงมันมาและรู้สึกผูกพัน แต่เพื่อนคงคิดว่า "ถ้านายไม่กิน งั้นฉันกินเอง" ก็เลยเอาไปทำอาหาร

หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างสงสารและเห็นใจหนุ่มคนนี้จำนวนมาก บางคนวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ปลาตายนั้นน่าจะเกิดจาก "ภาวะไข่ค้าง" หรือ “ภาวะอั้นไข่” นอกจากนี้ หลายคนยังตั้งคำถามว่า ปลาคาร์พนั้นเอามากินได้หรือไม่ ส่วนบางคนก็แชร์ประสบการณ์ว่าเคยกินปลาคาร์พแล้วเหม็นคาวมาก

ที่มา : 锦鲤死亡主人舍不得处理　朋友接手炖汤炒鱼卵全吃光 (Oriental Daily)

