ประชุม รมต.การค้าเอเปค สู้ภาษีทรัมป์ ชู “แถลงการณ์ ซูโจว” สร้างความร่วมมือด้านบริการอีก 10 ปี

การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่ประเทศจีน ที่ประชุมออก "แถลงการณ์ซูโจว" เน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยกระดับระบบการค้าบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและคาดการณ์ได้
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน ครั้งที่ 32 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน” หรือ “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” การประชุมที่จีนเป็นเจ้าภาพมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เผชิญความท้าทายจากลัทธิกีดกันทางการค้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ตลอดการประชุม 2 วัน มีผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค รวมถึงองค์การการค้าโลก หรือWTO และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมมากกว่า 700 คน ซึ่งประเทศไทยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรมต.พาณิชย์ เข้าร่วม
ที่ประชุมได้ออก “แถลงการณ์ซูโจว” และรับรองแผนพัฒนาภาคบริการฉบับใหม่ของเอเปค ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือในช่วง 10 ปีข้างหน้า ตามข้อเสนอของนายหวัง เหวินเทา รมต.พาณิชย์ของจีน
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ การสนับสนุนการปฏิรูปองค์การการค้าโลก หรือWTO เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางการค้าโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และการคงมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาความเปิดกว้างของตลาดดิจิทัล
นอกจากนี้ หลายประเทศยังผลักดันความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัล,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เช่น ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดช่องว่างทางดิจิทัลในประเทศกำลังพัฒนา
ฝ่ายจีนยังนำเสนอแนวคิดด้านการพัฒนาสีเขียวและการซื้อขายคาร์บอน โดยระบุว่า ได้ร่วมมือกับองค์กรรับรองมาตรฐานระดับสากล รวมถึงตลาดซื้อขายคาร์บอนของจีน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคาร์บอนแบบครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือSME พร้อมใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลคาร์บอนในระดับสากล
ที่ประชุมย้ำว่า เอเปคจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระยะยาวต่อไป.