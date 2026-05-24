ความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย! ชาวเน็ตจีนแห่แชร์ภาพ "เจนเซ่น หวง" สมัยยังหนุ่ม

ชาวเน็ตแห่แชร์รูปภาพในอดีตของ เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) CEO บริษัท เอ็นวิเดีย (NVIDIA) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีระดับโลก ขณะกำลังทำงานในวัยหนุ่ม เผยให้เห็นภาพลักษณ์ของเขาที่แต่งตัวเรียบง่าย ไร้ท่าทีของมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลในโลกธุรกิจเฉกเช่นในปัจจุบัน มีเพียงใบหน้าคมคายและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม
ภาพดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจีนว่าบุคคลระดับโลกก็เคยเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดามาก่อน
เรื่องราวความรักของเขากับภรรยาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบเช่นกัน โดยเขาตกหลุมรักภรรยาตั้งแต่เยาว์วัยในอายุ 17 ปี และครองคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยไม่ทอดทิ้งกันจนกระทั่งเขาตัดสินใจก่อตั้งบริษัท เอ็นวิเดีย ขึ้นในวัย 30 ปี ผ่านอุปสรรคและขวากหนามมากมายเพื่อทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะมอบชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความใส่ใจที่น่าประทับใจ โดยเนื่องจากหวงฯ มีสภาพผิวที่แพ้เนื้อผ้าส่วนใหญ่ได้ง่าย ภรรยาของเขาจึงเป็นผู้จัดหาเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีดำให้เขา สวมใส่เป็นประจำต่อเนื่องมานานหลายปีจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องราวชีวิตของหวงฯ สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์ล้วนมาจากการอุทิศตน ความมุ่งมั่นพยายาม และการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคอย่างยาวนาน การทำงานอย่างจริงจัง ทัศนคติที่ซื่อสัตย์ และการรักษาปณิธานเดิมในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คือสิ่งสำคัญที่ทำให้วันหนึ่งเวลาจะมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ที่เพียรพยายามทุกคน
