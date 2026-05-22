มังกรแซงหน้ามะกัน แหล่งลงทุนอันดับหนึ่งแดนเบียร์ในปี 2568

จีนครองอันดับหนึ่ง แหล่งลงทุนจากต่างประเทศ 5 อันดับแรกของเยอรมนีเมื่อปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกา อันดับ 2 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 3 สหราชอาณาจักร อันดับ 4 และเนเธอร์แลนด์อันดับ 5
รายงานประจำปีของหน่วยงานรัฐบาลกลางเยอรมนีด้านการค้าและการลงทุน ( GTAI ) ระบุว่า บริษัทจากแดนมังกรมีโครงการลงทุนใหม่และการขยายธุรกิจ (ไม่รวมถึงการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ) มากที่สุด แซงหน้าบริษัทจากสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2560
ในปี 2568 บริษัทจีนได้เปิดตัวโครงการลงทุนในเยอรมนีจำนวน 228 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จากปีก่อนหน้า
บริษัทอเมริกันมีโครงการลงทุน 206 โครงการ ลดลงร้อยละ 10 สวิตเซอร์แลนด์มีโครงการลงทุน 174 โครงการ ลดลงร้อยละ 13.9
โครงการลงทุนใหม่และการขยายธุรกิจของบริษัทจีนในเยอรมนีครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน โดยโครงการด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งหมด รองลงมาคือการขนส่งและโลจิสติกส์ ร้อยละ 22 พลังงานและวัตถุดิบ ร้อยละ 15
นอกจากนั้น มากกว่า 1 ใน 5 ของโครงการลงทุนโดยบริษัทจีนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของโครงการลงทุนจากต่างประเทศในเยอรมนี นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทจีนกำลังบูรณาการเข้ากับฐานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามรายงานของ GTAI
อู๋ ฮุ่ยผิง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านเยอรมนีแห่งมหาวิทยาลัยถงจี้ของจีน กล่าวว่า จีนมีข้อได้เปรียบโดดเด่นในด้านการขับขี่อัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การผลิตอัจฉริยะ และสาขาอื่นๆ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเยอรมนียังจำเป็นต้องปรับปรุง ดังนั้นรัฐบาลของเยอรมนีจึงพอใจกับทิศทางการลงทุนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยอรมนีคาดหวังว่าประสบการณ์ของวิสาหกิจจีนในด้านการผลิตอัจฉริยะจะช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของเยอรมนีและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มา : ซินหัว / YicaiGlobal