เร็วกว่ากำหนด! จีนเตรียมเปิดใช้ “คลองผิงลู่” ยักษ์ใหญ่เชื่อมอาเซียนภายใน ก.ย. นี้

โครงการก่อสร้าง "คลองผิงลู่" (Pinglu Canal) ซึ่งเป็นโครงการทางน้ำที่ทะเยอทะยานที่สุดในรอบหลายศตวรรษของจีน ได้เข้าสู่ระยะสุดท้ายของการก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการทดลองวิ่งเรือได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม โดยเส้นทางเดินเรือระยะแรกจะเชื่อมโยงพื้นที่ตอนในของประเทศเข้ากับท่าเรือเสรีมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ)
คลองผิงลู่มีความยาว 134 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ไปยังอ่าวตังเกี๋ย (หรือที่จีนเรียกว่าอ่าวเป่ยปู้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ภูมิภาคตอนในของจีนสามารถเข้าสู่เส้นทางเดินเรือระดับโลกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และเสริมสร้างการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน
การค้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดระหว่างจีนและอาเซียน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลปักกิ่งสามารถรับมือกับสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ได้ในปีที่ผ่านมา โดยยอดการส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 ซึ่งช่วยชดเชยยอดส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ลดลงถึงร้อยละ 20 ได้บางส่วน
โครงการก่อสร้างคลองผิงลู่เริ่มขึ้นในปี 2565 และดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ณ ต้นเดือนพฤษภาคม การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 94 และพื้นที่ศูนย์กลางตลอดแนวทางน้ำได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบการเติมน้ำแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเริ่มดำเนินการทดลองจริง โครงการนี้ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 7.27 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.45 แสนล้านบาท) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 5,000 ตัน และมีการสร้างหรือปรับปรุงสะพานรวม 27 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเสร็จสิ้นไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ทางการท้องถิ่นระบุว่า เมื่อคลองสายนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ จะช่วยให้โรงงานต่าง ๆ ในกว่างซีสามารถส่งออกสินค้าได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภูมิภาคได้ราว 5.2 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.47 หมื่นล้านบาท) ต่อปี
ที่มา: South China Morning Post