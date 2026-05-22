ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก! บ่าวสาวชาวจีนจัดแมตช์ "มวยปล้ำ" กลางงานแต่ง ใครแพ้ต้องทำงานบ้านตลอดชีวิต

กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียล! เมื่อบ่าวสาวคู่หนึ่ง ได้เปลี่ยนงานวิวาห์ให้กลายเป็นการแข่งขันมวยปล้ำ พร้อมกติกาขำๆ อย่างคนที่แพ้จะต้องรับหน้าที่ทำงานบ้านไปตลอดชีวิต
ตามรายงาน งานแต่งสุดแหวกแนวนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ในเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว โดย "เหอหยินเซิง" เจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักมวยปล้ำอาชีพ ได้เกิดปิ๊งไอเดียขนเวทีมวยปล้ำที่เขาใช้ในการออกทัวร์มาใช้ในงานแต่ง หลังทราบว่างบประมาณในการจัดงานสูงเกินกว่าที่คาดไว้ จึงเลือกที่จะตัดงบนักร้อง และเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยมวยปล้ำแทน
แม้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ แต่ก็เคารพในการตัดสินใจของพวกเขา โดยเหอหยินเซิงถึงกับลงมือออกแบบ วางแผนและจัดลำดับโชว์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อมอบประสบการณ์อันแปลกใหม่และแสนพิเศษให้กับแขกที่มาร่วมงาน
คลิปวิดีโอเผยภาพจอขนาดยักษ์ขึ้นโปสเตอร์ "เจ้าบ่าว ปะทะ เจ้าสาว" อย่างอลังกาล ซึ่งการแข่งขันกำหนดให้เป็นการชนะ 2 ใน 3 เกม โดยสมาชิกฝ่ายทีมเจ้าบ่าวและทีมเจ้าสาวต่างโชว์ลีลาต่อสู้ ทั้งจับทุ่ม กระโดดทับ ปล่อยท่าไม้ตายกันแบบจัดเต็ม ทำเอาบรรดาแขกเหรื่อเกือบ 300 ชีวิตถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ ลุกขึ้นมาส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่
กระทั่งถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย เมื่อคู่บ่าวสาวได้ก้าวขึ้นสู่สังเวียน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเจ้าสาวนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบ โดยหลังจากหลบหลีกการโจมตีอย่างคล่องแคล่ว เจ้าสาวก็จัดการทุ่มเจ้าบ่าวลงไปนอนกับพื้น ก่อนที่เจ้าบ่าวจะขอยอมแพ้ จากนั้น กรรมการก็ประกาศให้เจ้าสาวเป็นผู้ชนะ พร้อมรับสิทธิ์งดทำงานบ้านตลอดชีวิต
แม้จะรู้ว่าโชว์ทั้งหมดได้ถูกออกแบบ กำหนดบทบาทและฝึกซ้อมมาล่วงหน้า แต่ทุกคนก็ต่างประทับใจ สนุกสนานและเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก
ด้านเหอหยินเซิงเผยกับสื่อว่า นักแสดงทุกคนล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพ และคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการโชว์
“แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วต้องเป็นผมที่ยอมแพ้ ผมปล่อยให้ภรรยาทำงานบ้านไม่ได้หรอก” เหอหยินเซิงกล่าว
ทั้งนี้ เขาหวังว่า งานแต่งของเขาจะช่วยทำให้ผู้คนหันมาสนใจวงการมวยปล้ำอาชีพกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลาดมวยปล้ำอาชีพของจีนนั้นยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบๆ และอนุญาตให้ทำการแสดงแค่ในบางสถานที่เท่านั้น เช่น บาร์ เทศกาลเบียร์ งานเลี้ยงของบริษัท
หลังบรรยากาศงานแต่งงานของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันสามารถซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมงานแต่งของพวกเขาได้ไหม?” "เป็นครั้งแรกที่เห็นคนจัดโชว์มวยปล้ำในงานแต่ง" "ฉันยินดีที่จะนั่งอยู่ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแบบนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายเลย" และ “พวกเขาควรออกทัวร์โชว์งานแต่งแบบนี้ไปทั่วประเทศ”
คลิกชมคลิปในข่าว
新郎回应在婚宴现场办摔角比赛
ที่มา : China couple make wedding memorable by hosting wrestling match, with loser facing housework (SCMP)
新人婚宴「搭擂台摔角」輸的做家務！賓客全看入迷 新郎揭背後原因 (CTWANT)