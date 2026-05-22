xs
xsm
sm
md
lg

ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก! บ่าวสาวชาวจีนจัดแมตช์ "มวยปล้ำ" กลางงานแต่ง ใครแพ้ต้องทำงานบ้านตลอดชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บ่าวสาวชาวจีนจัดแมตช์ มวยปล้ำ กลางงานแต่ง (ภาพจาก : สื่อจีน)
กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียล! เมื่อบ่าวสาวคู่หนึ่ง ได้เปลี่ยนงานวิวาห์ให้กลายเป็นการแข่งขันมวยปล้ำ พร้อมกติกาขำๆ อย่างคนที่แพ้จะต้องรับหน้าที่ทำงานบ้านไปตลอดชีวิต

ตามรายงาน งานแต่งสุดแหวกแนวนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ในเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว โดย "เหอหยินเซิง" เจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักมวยปล้ำอาชีพ ได้เกิดปิ๊งไอเดียขนเวทีมวยปล้ำที่เขาใช้ในการออกทัวร์มาใช้ในงานแต่ง หลังทราบว่างบประมาณในการจัดงานสูงเกินกว่าที่คาดไว้ จึงเลือกที่จะตัดงบนักร้อง และเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยมวยปล้ำแทน

(ภาพจาก : สื่อจีน)
แม้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ แต่ก็เคารพในการตัดสินใจของพวกเขา โดยเหอหยินเซิงถึงกับลงมือออกแบบ วางแผนและจัดลำดับโชว์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อมอบประสบการณ์อันแปลกใหม่และแสนพิเศษให้กับแขกที่มาร่วมงาน

(ภาพจาก : สื่อจีน)
คลิปวิดีโอเผยภาพจอขนาดยักษ์ขึ้นโปสเตอร์ "เจ้าบ่าว ปะทะ เจ้าสาว" อย่างอลังกาล ซึ่งการแข่งขันกำหนดให้เป็นการชนะ 2 ใน 3 เกม โดยสมาชิกฝ่ายทีมเจ้าบ่าวและทีมเจ้าสาวต่างโชว์ลีลาต่อสู้ ทั้งจับทุ่ม กระโดดทับ ปล่อยท่าไม้ตายกันแบบจัดเต็ม ทำเอาบรรดาแขกเหรื่อเกือบ 300 ชีวิตถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ ลุกขึ้นมาส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่

(ภาพจาก : สื่อจีน)
กระทั่งถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย เมื่อคู่บ่าวสาวได้ก้าวขึ้นสู่สังเวียน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเจ้าสาวนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบ โดยหลังจากหลบหลีกการโจมตีอย่างคล่องแคล่ว เจ้าสาวก็จัดการทุ่มเจ้าบ่าวลงไปนอนกับพื้น ก่อนที่เจ้าบ่าวจะขอยอมแพ้ จากนั้น กรรมการก็ประกาศให้เจ้าสาวเป็นผู้ชนะ พร้อมรับสิทธิ์งดทำงานบ้านตลอดชีวิต

(ภาพจาก : สื่อจีน)
แม้จะรู้ว่าโชว์ทั้งหมดได้ถูกออกแบบ กำหนดบทบาทและฝึกซ้อมมาล่วงหน้า แต่ทุกคนก็ต่างประทับใจ สนุกสนานและเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก

ด้านเหอหยินเซิงเผยกับสื่อว่า นักแสดงทุกคนล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพ และคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการโชว์

“แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วต้องเป็นผมที่ยอมแพ้ ผมปล่อยให้ภรรยาทำงานบ้านไม่ได้หรอก” เหอหยินเซิงกล่าว

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ เขาหวังว่า งานแต่งของเขาจะช่วยทำให้ผู้คนหันมาสนใจวงการมวยปล้ำอาชีพกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลาดมวยปล้ำอาชีพของจีนนั้นยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบๆ และอนุญาตให้ทำการแสดงแค่ในบางสถานที่เท่านั้น เช่น บาร์ เทศกาลเบียร์ งานเลี้ยงของบริษัท

หลังบรรยากาศงานแต่งงานของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันสามารถซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมงานแต่งของพวกเขาได้ไหม?” "เป็นครั้งแรกที่เห็นคนจัดโชว์มวยปล้ำในงานแต่ง" "ฉันยินดีที่จะนั่งอยู่ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแบบนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายเลย" และ “พวกเขาควรออกทัวร์โชว์งานแต่งแบบนี้ไปทั่วประเทศ”

คลิกชมคลิปในข่าว
新郎回应在婚宴现场办摔角比赛

ที่มา : China couple make wedding memorable by hosting wrestling match, with loser facing housework (SCMP)
新人婚宴「搭擂台摔角」輸的做家務！賓客全看入迷　新郎揭背後原因 (CTWANT)

บ่าวสาวชาวจีนจัดแมตช์
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
+1